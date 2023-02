La neo segretaria Schlein a valanga: in città sfiora il 60% Bonaccini non sfonda

di Paolo Rosato

Elly Schlein è riuscita nell’impresa. "Non ci sentiranno arrivare", aveva detto nell’intervista sul QN alcuni giorni fa. E così è andata: la parlamentare da soli due mesi nuovamente tesserata con il Pd è la nuova segretaria del Partito Democratico. Netta, ogni oltre previsione, la vittoria nella città di Bologna: 8.495 voti e 40,24% per Bonaccini, Schlein invece si afferma nettamente con 12.617 voti e il 59,76%. Meno marcata la differenza considerando tutta la provincia, ma Elly Schlein vince anche lì con il 52,12% (21.339 voti), mentre Bonaccini termina con 19.602 voti e il 47,88%. Insomma, ribaltone in piena regola che avrà pesanti risvolti politici, a questo punto di rafforzeranno le posizioni del sindaco Matteo Lepore, soprattutto, e anche di riflesso della segretaria provinciale Federica Mazzoni, che ieri è uscita con una nota. "La risposta più bella al governo della destra arriva dalla partecipazione di Bologna, 41.260 persone hanno scelto di prendere parte, nonostante il meteo e i disagi che ne sono conseguiti – ha dichiarato Mazzoni –. Partiamo proprio da queste persone. È a loro e agli oltre mille volontari che hanno consentito lo svolgimento delle nostre primarie in un’atmosfera di dialettica vivace e costruttiva che va il mio più grande ringraziamento". Più incerto e ancora in bilico, al momento della chiusura del giornale, il risultato regionale della sfida. Secondo gli ultimi dati comunicati dalla segreteria regionale, Bonaccini dovrebbe essere avanti su Schlein 55–45. Ma il Pd nazionale parlava di uno sostanziale testa a testa fino a mezzanotte, non sarebbero escluse sorprese.

Di Stefano Caliandro, coordinatore a Bologna del comitato della deputata, una delle prime reazioni. "L’alta partecipazione al voto di Bologna è la più bella risposta al governo delle destre che il Pd potesse offrire. Sono convinto che la vittoria di Elly saprà unire il partito in una proposta progressista, Stefano saprà collaborare con lei per un partito plurale in grado di battere le destre. A Bologna – sottolinea Caliandro – viene premiata la svolta progressista imposta da Elly Schlein e Matteo Lepore. Ora è tempo di riprendere la marcia per disarcionare questo governo che fa dell’iniquità sociale la sua missione politica".

Nella giornata di ieri diversi i big del partito che hanno votato in città. Al Baraccano, in pieno centro, è stata la volta di Romano Prodi, accompagnato come al solito dalla moglie Flavia. "Favorevolmente colpito dalla grande affluenza". Impressionanti i primi riscontri su come Schlein ha vinto nei singoli gazebo in città. Al Pratello 715 a 262, all’Andrea Costa 909 a 497, al Murri 953 a 594, in Bolognina 628 a 325, al Passepartout 639 a 306. Bonaccini ha vinto al Pilastro, ma ha perso sorprendentemente in Cirenaica (662 a 378). Schlein, in definitiva, ha vinto in centro e in periferia.