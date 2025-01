La neve ferma la Via degli Dei

La presenza della neve ha fatto sì che molti escursionisti rinunciassero a percorrere la Via degli Dei. Sebbene il cammino possa essere affrontato in sicurezza anche quando il sentiero è coperto dalla coltre bianca, naturalmente è necessario indossare una adeguata attrezzatura, alla fine è prevalsa la prudenza che in questi casi non è mai troppa. Tra le persone che avevano prenotato la loro permanenza per affrontare questa esperienza vi erano anche turisti stranieri i quali hanno preferito comunque raggiungere la montagna bolognese, cercando qualcosa di alternativo. Gli alberghi, soprattutto nella zona tra Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, si sono comunque riempiti e hanno subito poche disdette, immaginando comunque che vi fosse qualcosa di poco pubblicizzato ma che valesse la pena di essere visto da chi, appunto, è abituato ad osservare la natura.

Le attese non sono andate deluse ed è stato in particolare il lago di Castel dell’Alpi ad attirare centinaia di visitatori anche durante la notte di capodanno. Una bella conferma per chi sta cercando una nuova forma di sviluppo sfruttando questo turismo oggi viene definito slow, ma che è sempre esistito e ha saputo resistere alle mode del momento.

"Anche durante la stagione invernale - dice Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro - stiamo registrando numeri importanti di presenze turistiche sia italiane che straniere. Una conferma importante, per un territorio che sta lavorando per destagionalizzare l’offerta turistica e renderla attrattiva 365 giorni all’anno".

m. s.