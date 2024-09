"La nostra Bologna, fatta di portici, Montagnola e tanta musica"

René vive in una casa in mezzo ai boschi della Slovenia. Ha 10 anni e trascorre suo il tempo giocando ‘alla guerra’, difendendo i confini nazionali da un attacco nemico. Costruisce le sue armi in legno per poi immergersi nella natura e nascondersi nei bunker della Seconda guerra mondiale. Il film di Luca Ferri, Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa, ‘René va alla guerra’, è stato presentato nella sezione Orizzonti corti della Mostra del cinema di Venezia e selezionato come candidato ufficiale agli European Film Awards. C’è tanta Bologna in questo film, visto che Menegazzo ha studiato Cinema al Dams e Pernisa, che ha tenuto corsi alla Cineteca di Bologna, si è laureata all’accademia di Belle Arti.

Come nasce l’idea del cortometraggio?

"Eravamo in viaggio insieme – racconta Menegazzo –, stavamo andando verso l’Ungheria quando Mariachiara ha notato un ragazzino, che indossava una tuta mimetica. Guidava una strana moto a tre ruote, che lasciava cadere per poi buttarsi sull’erba emulando eroiche gesta militari. Sembrava un bambino degli anni Cinquanta: giocava con strumenti fatti da sé e, di primo acchito, poteva sembrare una parabola del ragazzo selvaggio. Ci ha colpito molto, ne abbiamo parlato e dopo un po’ di tempo siamo andati a conoscere la sua famiglia, chiedendo di poter girare ‘René va alla guerra’".

Una sorta di documentario di finzione?

"L’approccio è stato di carattere documentaristico – precisa Pernisa –, preso dalla realtà, poi il materiale è stato manipolato e reso finzione. Volevamo rappresentare simbolicamente il passaggio dal mondo dei giochi alla realtà, il mondo degli adulti, in cui la guerra viene vissuta tutti i giorni ed elaborata da una società autoritaria, conformista, competitiva, anche se si è spettatori".

Siete riusciti a entrare subito in sintonia con René?

"Ci siamo capiti subito – dice Menegazzo – , nonostante non parlasse molto bene l’inglese. È un bambino aperto, vivace, pieno di fantasia. Spesso i bambini di oggi vengono abituati agli schermi e rimangono più chiusi in loro stessi. René, invece, sembrava uscito da un’epoca diversa".

Qual è la vostra immagine di Bologna?

"Se penso a Bologna – dice Pernisa –, penso ai suoi portici o al mercato della Montagnola, dove c’era tantissima musica, sempre. Adesso la vedo come una città molto legata al cinema, anche per la presenza del Cinema Ritrovato e della Cineteca". "Bologna è stata importante – chiude Menegazzo – per il fermento culturale che offriva: c’erano spazi come il Livello 57, o il Link Project. Ora penso abbia perso un po’ la spensieratezza che si respirava all’epoca, venti o trent’anni fa, e abbia assunto un’aria più disillusa".