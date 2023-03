’La nostra Eritrea’ Mostra fotografica a Santa Maria della Vita

L’associazione ’Annulliamo la distanza’ segna un traguardo importante: 25 anni di impegno in Eritrea a favore dei bambini.

Per raccontare la strada finora percorsa, è stata inaugurata nel santuario di Santa Maria della Vita, in via Clavature 810, la mostra fotografica ’La nostra Eritrea, 25 anni insieme’. L’allestimento sarà aperto fino a domenica, dalle 10 alle 18. La mostra presenta fotografie d’archivio scelte tra le migliaia realizzate dai volontari che hanno vissuto l’Eritrea partecipando alle missioni. Realizzato anche un libro fotografico che raccoglie oltre 140 immagini e testimonianze cariche di significato.