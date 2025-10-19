"La nostra frazione abbandonata. Un piano non c’è"

Non tutti hanno lo stesso entusiasmo sull’apertura del Nodo di Rastignano. Ad avere un’opinione discordante è Silvia Ferraro (sotto), presidente Ascom Pianoro e portavoce delle Botteghe di Rastignano: "Non sono tra coloro che salutano con toni trionfalistici la fine dei lavori del Nodo. Questo per come verrà radicalmente trasformato il territorio della frazione. Le preoccupazioni riguardano il lavoro di chi ha redatto questo piano, come se si fosse limitato a spostare il flusso di traffico che attraversa tutta la frazione fino al ponte di San Ruffillo mettendo in campo un’opera importante e di grosso impatto emozionale, senza affrontare il tema Rastignano e la necessità di accrescere la sua vivibilità e di rispondere meglio di ora al bisogno di città/paese di chi vi abita. È come se tutto fosse avvenuto osservando la semplice cartina topografica, mentre ritengo che sarebbe stato necessario individuare i modi coi quali si possano formare i presupposti di una struttura che trasformi un agglomerato urbano in una comunità e non in una prosecuzione della periferia della città, senza identità". La Ferraro aggiunge: "Abbiamo coinvolto l’amministrazione affinché s’inserisse nei bandi per la riqualificazione degli Hub di vicinato, con l’idea di tenere assieme l’accessibilità dei luoghi, la mobilità e il no al consumo di suolo".

z. p.