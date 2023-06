"La nostra passione per la tavola a servizio dell’Opera Marella"

"Il sì di mio marito Filippo ha dato il via a questo progetto che permette a tutta la famiglia di condividere il tempo libero, donando agli amici di padre Marella la nostra passione per la tavola. La tavola è il campo di azione in cui una famiglia si confronta e ascolta. E così abbiamo incominciato ad allargarla a persone più fragili diventando parte di una grande famiglia, quella generata dall’ amore, poi trasmesso fino a oggi, di padre Olinto Marella per i suoi ragazzi".

Novella Bugetti, giovane avvocato civilista, professoressa a Ferrara, madre di tre ragazzi, Giacomo, Beatrice e Benedetta, racconta così il taglio del nastro dell’esperienza, promossa dall’associazione Cestino, ’Chef on demand’, iniziata dalle cucine del Pronto soccorso cociale ’Padre Gabriele Digani’ dell’Opera Marella.

Ecco come si svolge l’iniziativa: vengono preparati una sessantina di pasti completi, ogni domenica sera, nella cucina di via del Lavoro 13, sede bolognese dell’Opera Marella.

I pasti vengono preparati e consumati dalla grande famiglia Marella.

"Mi piace lavorare con mamma e papà in cucina, stiamo insieme e creiamo qualcosa di buono", aggiunge Giacomo, il ragazzo più grande, orgoglioso del risultato ottenuto sui fornelli.

"Questo per noi – riconosce Fabio Mele, responsabile della realtà di via del Lavoro – è un grande aiuto non solo per la concretezza del gesto, ma anche per l’effettiva inclusione tra la comunità bolognese e i nostri ragazzi che hanno così modo di porsi in relazione con persone che trasmettono esperienze e donano affetto. Elementi che, insieme alla Provvidenza e all’accoglienza, sono un valore aggiunto della nostra Opera".

Giuditta Magnani