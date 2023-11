"La nostra priorità è aumentare i parcheggi"

L’annullamento del progetto di pedonalizzazione di via Repubblica, a San Lazzaro, ha incontrato le aspettative dell’opinione pubblica e anche delle associazioni di categoria. Dopo Confcommercio Ascom, infatti, esprime massima soddisfazione anche la Cna locale che, in merito, aveva svolto anche un sondaggio. Stando ai dati raccolti dall’associazione, sei imprese di San Lazzaro su dieci erano contrarie alla pedonalizzazione e anche all’idea di rendere zona a traffico limitato la via Emilia da via Caselle a via Rimembranze, che lo sarà solo alla domenica.

Gli interventi prioritari secondo le aziende di Cna? Dai dati raccolti, spiega una nota, "oltre l’80% dice: aumentare i parcheggi a San Lazzaro. Perché per 8 imprese su 10 la clientela raggiunge il suo negozio o la sua attività con l’autovettura privata. E perché solo il 16% della sua clientela abita esclusivamente a San Lazzaro: il 21% arriva da fuori Comune, il 63% sia da San Lazzaro che da fuori Comune". Ne ha parlato Stefano Antoni, presidente Cna Area Savena Idice: "Il sondaggio conferma che il Comune ha dovuto rivedere la sua proposta dichiarando che non inserirà la pedonalizzazione di via Repubblica nel nuovo piano mobilità, dando ascolto alla voce delle imprese. Resta il rammarico per la mancata concertazione del Comune con Cna. Noi avevamo già portato al sindaco di San Lazzaro Isabella Conti e agli assessori Sara Bonafè e Luca Melega le perplessità delle imprese attraverso una mia lettera".

"Avevo scritto – precisa Antoni – che in relazione al Piano sulla nuova Mobilità, in particolare sulla pedonalizzazione parziale della via Repubblica e l’attuazione della Ztl di via Emilia, sentiti i nostri associati, ritenevamo opportuno informare il Comune che era emersa una forte preoccupazione sull’impatto che questa potrebbe avere sull’intera rete stradale, che potrebbe penalizzare anche la tenuta economica delle imprese del territorio". Un’opinione confermata anche dai numeri del questionario. Cna ha chiesto innanzitutto alle imprese se fossero a conoscenza delle modifiche alla mobilità che il Comune avrebbe voluto attuare: il 47% dice di esserne a conoscenza, il 37% di conoscerle solo parzialmente, il 16% di non esserne per nulla a conoscenza.

Rispetto all’opinione su queste modifiche, il 58% si dichiara contrario, mentre il 32% si dice favorevole. Infine, Cna ha chiesto alle sue imprese quali sarebbero a loro parere gli interventi prioritari da effettuare sul territorio di San Lazzaro. Per l’84% il tema prioritario è quello dell’aumento dei parcheggi, il 42% chiede che vengano risolti i problemi della mobilità.

Zoe Pederzini