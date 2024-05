"La nostra rete fognaria non regge più"

Dopo gli allagamenti dell’altra sera Crevalcore conta i danni. "Principalmente – spiega il sindaco Marco Martelli – abbiamo riscontrato problemi alla scuola materna e asilo nido Dozza. Oggi infatti (ieri, ndr) abbiamo tenuto i bambini a casa per permettere i lavori di ripristino di alcuni locali. Ci sono state infiltrazioni d’acqua e siamo dovuti intervenire. I bambini domani (oggi, ndr) potranno tornare a scuola. E ancora abbiamo registrato un allagamento nel passaggio pedonale del sottopasso del Parco Nord. In questo caso l’intervento è in corso e auspico che la situazione torni alla normalità al più presto".

"Il violento temporale – prosegue il primo cittadino – ha colpito in particolare il centro storico creando allagamenti nei punti più bassi: scantinati, appartamenti al pianterreno con alcuni centimetri d’acqua sul pavimento. Anche le strade e le vie erano allagate". A parere di Martelli la causa dell’allagamento risiede nel fatto che il canale chiamato ‘fosso di Ga’, nella zona del depuratore, era pieno fino al bordo superiore, compresa la vasca di laminazione ormai piena. Qui defluisce la quasi totalità dell’acqua del centro storico. Questo ha significato che fino a quando il canale non avesse cominciato a scendere di livello, il centro storico sarebbe rimasto allagato. E così è stato. Appena il canale è riuscito a vincere il colmo di piena l’acqua ha cominciato a defluire.

"L’acqua ha iniziato a defluire, prima di altre zone urbane – prosegue il sindaco –, nell’area del centro sportivo e nel frattempo le pompe elettriche sono riuscite a svuotare il sottopasso, dove c’erano 30 centimetri d’acqua, di via di Mezzo Lavante. Poi è stata la volta della zona ovest della cittadina, Panerazzi, Gramsci, infine la zona più bassa via del Papa. I tombini hanno fatto il loro dovere; altrimenti l’acqua non sarebbe defluita da sola in un paio d’ore. Il problema è ben più complesso. Il nostro sistema fognario non ha più la portata sufficiente per reggere a eventi di questa portata. Canali realizzati il secolo scorso con portate allora sufficienti, non reggono più". E aggiunge: "Da tempo i nuovi insediamenti vengono dotati di vasche di laminazione. Ma la parte vecchia di Crevalcore, il centro storico, non ha questo tipo di manufatti. Dovremo trovare il modo di dare sfogo a ondate di acqua così copiose, trovando spazi per realizzare casse d’espansione. E’ la soluzione più immediata, la più veloce". Nella giornata di ieri acquazzoni improvvisi si sono abbattuti su varie zone della provincia. A Monterenzio una colata di fango ha invaso la carreggiata della strada provinciale in corrispondenza del versante franato durante l’alluvione del 2023. Su Osteria Grande, fra Ozzano e Castel San Pietro, è caduta una violenta grandinata.

Pier Luigi Trombetta