La Notte Bianca dà il via all’estate sanlazzarese

L’estate a San Lazzaro coincide col ritorno della Notte Bianca, la manifestazione promossa dal commercio locale, giunta alla 14esima edizione, che andrà in scena venerdì dalle 19 a mezzanotte. L’evento, che si avvale dell’organizzazione dell’Associazione Culturale Talenti, oltreché del patrocinio oneroso di Confcommercio Ascom Bologna e San Lazzaro, promette di far respirare l’aria estiva lungo le strade e nelle piazze del centro pedonalizzato: da via Emilia a via Jussi, passando per Piazza Bracci, Esedra, Trebbi, Osca Maserati e via Repubblica.

Come da tradizione, la Notte Bianca si presenta ai nastri di partenza con un ricco programma tra shopping, musica live, spettacoli di danza, sfilate di moda, artigianato creativo e artistico, auto d’epoca e street food. E proprio le attività del commercio saranno in prima fila per offrire a cittadini, visitatori e turisti un’esperienza d’acquisto all’insegna della qualità, della competenza e della cortesia, tratti distintivi di un centro commerciale naturale noto, in tutta la Città metropolitana per l’eccellenza e la varietà della sua offerta.

Come sempre, tra un acquisto e l’altro, sarà naturalmente possibile concedersi un momento di pausa e ristoro in uno dei tanti pubblici esercizi del centro, pronti ad accogliere clienti e visitatori con un’offerta che coniuga, senza sforzi, eccellenza di prodotto e servizio.

"Le attività economiche di prossimità garantiscono ogni giorno qualità, vivacità e vivibilità alle nostre città e ai nostri paesi, in tutta la Città metropolitana - sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna -. Ecco perché promuoverne la crescita e lo sviluppo, anche attraverso quella straordinaria vetrina che, da più di un decennio, è la Notte Bianca di San Lazzaro, è nell’interesse di tutta la comunità". "La Notte Bianca è un appuntamento sempre molto atteso da imprese e cittadinanza - aggiunge Lina Galati Rando, presidente Confcommercio Ascom San Lazzaro di Savena -: per questo, anche nel 2024, abbiamo messo in campo tutte le forze a disposizione per regalare una festa indimenticabile, di cui continuare a parlare fino alla prossima edizione".