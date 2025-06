La Notte bianca del liceo Minghetti e l’omaggio a Valerio Evangelisti

Mercoledì, 4 giugno 2025, il liceo classico Minghetti apre le porte alla cittadinanza in occasione della sua Notte bianca, in programma dalle 18 alle 22 nella sede storica di via Nazario Sauro 18. Molti gli eventi in programma e gli ospiti attesi. In particolare alle 20,30, l’associazione ’Valerio Evangelisti-Il Sol dell’Avvenire’ premierà studentesse e studenti vincitori della seconda edizione del concorso letterario dedicato allo scrittore bolognese. Insieme alla premiazione si svolgerà la cerimonia di intitolazione dell’auditorium della scuola a Valerio Evangelisti.

Allievo del Minghetti, Evangelisti, scomparso nel 2022, ricordava con affetto il suo periodo liceale e in più di un’occasione era stato ospite degli studenti per incontri e dibattiti da loro promossi. Tra le collaborazioni avviate in città dall’associazione ’Valerio Evangelisti–Il sol dell’avvenire’, quella con il Liceo Minghetti è stata accolta con entusiasmo fin dall’inizio grazie anche alla docente Lorenza Lullini che cura con le attività dei gruppi di lettura e scrittura creativa proposti in orario pomeridiano agli studenti.

Il concorso, in questa sua seconda edizione, è stato affiancato da un percorso di incontri di approfondimento dedicati alla scrittura di genere, ospitati dal liceo e aperti al pubblico, che hanno avuto come protagonisti lo scrittore e giornalista Domenico Gallo, la scrittrice Scilla Bonfiglioli e il fumettista e scrittore Otto Gabos. Ai partecipanti è stato offerto come testo di ispirazione per i loro racconti il libro ’La Fredda Guerra dei Mondi’, volume postumo. E nella stessa sera con la cerimonia di premiazione, si svolgerà l’intitolazione dell’auditorium della scuola a Valerio Evangelisti, nata su iniziativa degli studenti.