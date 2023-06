La Notte Bianca invade il centro Negozi aperti, street food e musica

Torna, anche quest’anno, con la 13esima edizione la Notte Bianca di San Lazzaro con un occhio al sociale grazie alla raccolta fondi, lanciata da Confcommercio Ascom e dal Comune, a favore delle famiglie colpite dall’alluvione. Venerdì, dalle 19 a mezzanotte, torna la festa di strada lungo le vie del centro cittadino. Un evento organizzato da Confcommercio col patrocinio del Comune, lungo le strade e principali piazze del centro che prevede la pedonalizzazione anche di alcune vie: un tratto della via Emilia fino a via Jussi, Piazza Bracci, Trebbi, Osca Maserati e via Repubblica.

Ricco il programma tra shopping, esibizioni di ballo, sfilate, mercatini artigianali, street food e tanto altro. Un’occasione per offrire a tutti un’esperienza d’acquisto all’insegna della qualità, della competenza e della cortesia in quello che viene definito centro commerciale naturale.

"L’anno scorso, dopo la pandemia, Ascom è riuscita a riproporre un appuntamento così importante, confermandone il format di successo. Dopo un anno così impegnativo per la collettività e il commercio, tra inflazione e il caro bollette, la XIII edizione della Notte Bianca è come una nuova ripartenza" sottolinea l’assessore al Commercio Sara Bonafè.

"Questo è certamente uno degli appuntamenti più attesi non soltanto a livello locale ma dell’intera Città metropolitana di Bologna - incalza Lina Galati Rando, presidente Confcommercio Ascom San Lazzaro -. In occasione di questo evento, rivolgiamo un pensiero ai nostri concittadini che hanno subito danni dalle recenti alluvioni. Abbiamo infatti chiesto a tutti i commercianti di San Lazzaro di effettuare una donazione alla Pubblica Assistenza di Ozzano-San Lazzaro e a quella di Monterenzio perché tanti si sono prodigati in aiuti alle persone del nostro territorio in quei giorni drammatici".

In occasione della Notte Bianca del commercio, le seguenti strade saranno interdette alla circolazione delle auto: via Emilia (dall’incrocio con via KennedyMartiri delle Foibe all’incrocio con via Caselle), via Jussi (dall’incrocio con la via Emilia a quello con via Mezzini), via Repubblica (dall’incrocio con via Jussi all’incrocio con via San Lazzaro), piazza Trebbi e piazza Bracci.

Zoe Pederzini