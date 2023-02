La Notte Bianca Piccola mappa a tema seguendo le suggestioni di musei e gallerie

di Benedetta Cucci

Sono 137 le possibili destinazioni di questo sabato sera che si pennella di bianco in onore della notte più artistica dell’anno. Senza contare quelle oltre le mura, che sennò diventano 147. Naturalmente è impossibile vedere tutto, anche se gli orari delle mostre e delle installazioni si allungano, quindi, mappa di Art City alla mano, ecco una selezione proposta per orientarsi nella passeggiata. Tutto il programma principale, è consigliato in blocco, ma poi… quali musei, fondazioni, gallerie, spazi indipendenti e luoghi d’arte vedere?

Arte temporanea. Da non perdere quello di Cheap al piano terra di Palazzo Sassoli (da vicolo Bolognetti 18) dove c’è Bvio, una grande installazione luminosa che si staglia contro il nero pece dell’ambiente dove sono proiettati i testi di coloro che Cheap ha chiamato a raccolta. A ’ZU.Art Giardino delle arti’ di Fondazione Zucchelli in vicolo Malgrado 3 ’Rivisitazioni’, dalle 18 alle 23 con musica per piano alle 18 e alle 21. È la ’Mostra di una notte’ al Grand Hotel Majestic già Baglioni dalle 14 alle 2 dove Cecilia Matteucci espone due opere di Morandi della sua collezione, in dialogo con l’artista Riccardo corn79 Lanfranco. In Galleria Cavour i negozi saranno aperti fino alle 22, e fino a mezzanotte per la mostra ’Galleria. Ouverture. Ester Grossi, Amalia Mora’ alla Terrazza Green, nata dal progetto “Artist in Residence” con la Fondazione Palazzo Boncompagni. Daniele Faziani primo sassofonista del Comunale, suonerà dalle 19 alle 21.30.

Dal ‘muraled’ alla creazione del mondo. In piazza Verdi l’artivista inglese Isapamois, su invito del Future Food Institute, ha portato un nuovo ‘muraled’ intitolato ’EuCarestia’, visibile all’aperto accanto alla Scuderia. Ci si sposta alla ex chiesa di San Mattia in via Sant’Isaia 14, dove Magma Gallery fino alle 24 apre le porte per ’Settimo Giorno’ di Gonzalo Borondo, che parte dalla Genesi, per rivisitare sensorialmente con il video (quasi un migliaio di fotogrammi in cianotipia, sui quali l’artista è intervenuto manualmente), i primi sei giorni della creazione.

Creatività in cattedra. Non è Notte Bianca se non si passa dall’Accademia di Belle Arti, che dalle 19 (repliche ogni 30 minuti), ospiterà l’evento performativo ’In the Name of Them’ nell’ambito della mostra ’Postcards from Iran’. E non è festa della creatività se non si varca lo spazio di Orea Malià dalle 20 alle 23,30 dove saranno pura fascinazione le opere di Francesca Pasquali ’Appeal’. E chi vuole assaporare l’arte al cinema, ecco la maratona notturna di Iwonderfull Pop up Cinema Medica 4k che dalle 22 presenta ’Atlantide’ di Yuri Ancarani (alla presenza del regista), poi film di Peter Greenaway e Derek Jarman.

Gallerie, performance. Alle Collezioni d’Arte di Palazzo d’Accursio, alle 19, per la mostra ’Craquelure. Pavo and me’, con performance dell’artista Slaven Tolj. Anche le gallerie faranno le ore piccole: alla Otto in via D’Azeglio ’Se è vero che la notte porta consiglio’ di Luca Caccioni fino alle 24.