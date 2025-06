La Notte Bianca si tinge di verde

Si tinge di verde la Notte Bianca di San Lazzaro, la manifestazione, arrivata alla 15ª edizione, che inaugurerà la stagione estiva della cittadina con un’attenzione speciale all’ambiente e alla sostenibilità. Domani dalle 19 a mezzanotte le vie della città saranno animate da esibizioni musicali, spettacoli di danza, mercatini artigianali, sfilate di mode, auto d’epoca e stand di street food. Un’offerta ricca e variegata che intende coniugare promozione del territorio e valorizzazione dei servizi di prossimità.

Anche quest’anno, commercianti, associazioni locali, mondo del volontariato e realtà sportive hanno unito le forze per garantire ai visitatori un’esperienza all’insegna della qualità, della competenza e della cortesia. Insomma, una formula di grande successo che ha permesso alla Notte Bianca di San Lazzaro di consolidarsi come uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Talenti e patrocinata da Confcommercio Ascom Bologna - San Lazzaro di Savena e dalla Camera di Commercio con il contributo del main sponsor Bcc Felsinea.

Ma oltre a essere un’importante vetrina per i negozi di vicinato, la Notte Bianca è una "festa per tutti, un momento di aggregazione e socialità in cui l’intera comunità si ritrova con piacere", come ha tenuto a sottolineare Marilena Pillati, sindaca di San Lazzaro. "Siamo molto contenti che l’evento abbia coinvolto diverse realtà del territorio e incentivato la collaborazione", ha continuato. Un clima di entusiasmo condiviso anche da Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom Bologna: "La Notte Bianca è una serata a cui l’amministrazione comunale e i commercianti sono particolarmente affezionati. San Lazzaro si è sempre contraddistinta per la sua attenzione verso il settore terziario. Tutto ciò senza dimenticare le numerose forme ricreative che la Notte Bianca propone nel suo programma".

Grande entusiasmo pure da parte di Lina Galati Rando, presidente di Ascom San Lazzaro e vicepresidente di Ascom Bologna: "Abbiamo messo in campo tutte le forze a disposizione per regalare ai cittadini sanlazzaresi una festa indimenticabile. Iniziative del genere accrescono l’attrattività della nostra città. Ogni serranda aperta – ha spiegato Galati Rando – è un antidoto contro il degrado e la microcriminalità. Infatti, abbiamo cercato di rendere vivo ogni spazio: i bar e i ristoranti resteranno aperti fino a tardi; ci saranno spettacoli di danza e momenti musicali che animeranno le strade. Infine, ci tengo a dire che abbiamo scelto il colore verde con l’obiettivo di mettere in primo piano il tema della sostenibilità e della raccolta differenziata", ha concluso.

Filippo Biondi