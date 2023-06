La notte celeste illumina l’Edicola delle Acque

Un mare di eventi e un appuntamento speciale con la storia. La Notte Celeste che si vivrà il 24 giugno alle Terme di Castel San Pietro avrà un sapore davvero unico. Il programma tradizionale, infatti, si incrocerà con l’inaugurazione della splendida Edicola delle Acque, il gazebo interno al giardino della struttura termale che davvero rivivrà i fasti del passato grazie ad un intervento di recupero e restauro da 300 mila euro operato da Anusca, proprietaria proprio delle Terme. Ma prima di arrivare al momento clou, quello delle 18.45, saranno diversi gli appuntamenti messi nel ‘menù’ dagli organizzatori.

"Come sempre – introduce Stefano Iseppi, amministratore delegato di Terme Spa – proponiamo un nutrito programma di iniziative per tutti i gusti e per ogni età, dove i temi della salute e della prevenzione, tipici delle nostre Terme, si incontrano con il buon vivere, l’ambiente, la cultura, l’enogastronomia. La Notte Celeste sarà dunque una bella occasione per conoscere e vivere il nostro Centro Termale e la nostra città". Lo stabilimento, intanto, sarà aperto al pubblico dalle 16 alle 20 con accesso gratuito e su prenotazione alla piscina terapeutica e ai percorsi vascolari con acqua salsobromoiodica. Lo street food, poi, oltre a popolare strade e piazze del centro città, avrà un suo ricchissimo corner di truck anche all’interno delle Terme dove, sempre dalle 16, sarà aperto il "Parco dei ragazzi", con divertimento assicurato per i più piccoli tra giochi del passato, laboratori, esibizione di giocolieri e gonfiabili.

Alla stessa ora aprirà anche il luna park con attrazione per bambini, e sempre dalle 16 al via anche lo spazio "Fondazione in Oratione Istantes – Progetto Acqua", con possibilità di provare in tempo reale la web app che misura il nostro rapporto con l’acqua. Nel corso della giornata, poi, previsto alle 19.30 l’incontro con l’autore Miriam Schiavina che presenterà il romanzo "Tutto Torna" e, dalle 16.15, via alla camminata alle Terme, escursione a piedi per scoprire storia e curiosità del territorio.

Detto che in serata ci sarà spazio per musica e intrattenimento e per lo splendido spettacolo delle fontane luminose in concerto (alle 22.15) (nella foto), il clou come detto sarà alle 18.45 con taglio del nastro dell’ "Edicola delle Acque" restaurata, opera che ha permesso anche di portare alla luce uno spazio rimasto sepolto per decine di anni, ovvero un stanza sotterranea dove, spiega Iseppi, "nell’82 vennero ritrovate tre delle quattro sculture di Tomba, i Mascheroni in terracotta del grande artista". Anche quel luogo rimasto sepolto 40 anni sarà nuovamente accessibile, ora. La copertura dell’edicola, spiega l’architetto Andrea Bertolini, curatore del progetto, "è stata fatta con nuove lamiere verniciate a caldo, in quanto le vecchie erano rovinate e non più recuperabili, mentre abbiamo recuperato e ristrutturato tutta la struttura portante con le sue decorazioni, cambiando unicamente le colorazioni in modo che si intonassero con le cortecce e il fogliame del parco circostante".

