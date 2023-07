La notte dei grandi concerti Marco Mengoni e Fabri Fibra

di Pierfrancesco Pacoda

La grande musica italiana arriva a Bologna che si conferma città dei concerti, con una programmazione estiva che mette insieme celebrità da classifica (mai viste così tante nella stessa stagione) e nomi più all’avanguardia. Questa sera, in due luoghi differenti, due artisti molto diversi tra loro, Marco Mengoni e Fabri Fibra, accomunati dall’amore che per loro ha il pubblico giovane, saliranno sul palco in contemporanea.

Mengoni, voce soul tra melodia e respiro internazionale, tante collaborazioni importanti, irruzione nel mondo della musica da film, si esibisce con il tour tutto esaurito, ‘Marco negli stadi’, al Dall’Ara (ore 21). È davvero una estate calda per la superstar del pop nazionale che si prepara, dopo il quarto posto all’Eurovision Song Contest a Liverpool, a conquistare in autunno il mercato europeo con date da Barcellona a Parigi, da Amsterdam a Monaco. L’artista presenta dal vivo a Bologna le canzoni più significative di una carriera ricca di successi, 13 anni di dischi presentati in appuntamenti sempre affollatissimi, come questo tour estivo la cui disponibilità di biglietti è terminata poco dopo l’annuncio degli spettacoli.

In particolare, il concerto sarà incentrato, oltre che sulle tante composizioni eseguite sin dagli esordi, sulle ballate contenute nella trilogia Materia (che ha ottenuto il riconoscimento di quattro dischi di platino), arrivata con il recente Prisma al capitolo conclusivo, preceduto dai due episodi di Terra e Pelle. In mezzo la vittoria al Festival di Sanremo numero 73 con Due Vite e l’importante riconoscimento del Nastro d’Argento per la miglior canzone originale con il brano ‘Caro amore lontanissimo’, versione inedita di un testo di Sergio Endrigo che gli eredi del grande artista hanno voluto fosse interpretato solo da Margo Mengoni. Esecuzione contenuta nella colonna sonora premiata del film di Francesca Archibugi, Il Colibrì.Sono 25 le canzoni in scaletta, aperte da Cambia un uomo, preceduta dalle immagini che lo vedono ancora nei camerini, pronto a percorrere i metri che lo porteranno sul palco. Gran finale, dopo alcuni bis, con Buona vita.

Sicuramente più anticonvenzionale il ‘messaggio’ di Fabri Fibra, che canta al Sequoie Music Park (Parco delle Caserme Rosse, ore 20.30). L’artista, uno dei protagonisti assoluti della creativa e molto vivace scena del rap italiano, presenterà le sue poesie in musica, ritmi serrati intrisi di poesia urbana, declamati su basi che invitano a ballare dall’inizio alla fine del concerto. Spettacolo essenziale, il suo, come nella tradizione dell’hip hop originale. Lui solo sul palco, accompagnato da un dj, proporrà canzoni scritte in 20 anni di carriera. Da Applausi per Fibra a Tranne Te, da Propaganda a Stelle, sino a Caos, registrato con Madame e Lazza.