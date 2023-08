La Notte della Filuzzi fa il pieno sul Crescentone In piazza centinaia di ballerini di tutte le età

Tutto esaurito, lunedì sera, in Piazza Maggiore trasformata in balera per la ‘Notte della Filuzzi’.

Centinaia appassionati di tutte le età si sono lanciati nel tipico ballo bolognese, ma anche in valzer, polke, mazurke, suonati sul palco dall’orchestra simbolo della nuova Filuzzi, quella del Maestro Massimo Budriesi.

La serata è stata dedicata a Leonildo Marcheselli, il virtuoso dell’organetto bolognese, Ruggero Passarini – che di Leonildo è stato il primo importante allievo – e Dino Lucchi, noto fisarmonicista.