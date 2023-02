La Notte della Filuzzi si fa giovane

È una anteprima di quella che dovrebbe essere la prossima stagione di Bologna Estate. Un lungo viaggio attraverso il mondo delle balere, quelle che non ci sono più e le poche che resistono, alla scoperta delle radici popolari, di quel suono che venne definito ‘filuzzi’ e che, nel dopoguerra, regalò l’illusione di una rinascita, con la rivendicazione di un ‘diritto’ al tempo libero. La Notte della Filuzzi, in scena stasera proprio in uno degli spazi dedicati al ballo di coppia, la Sala 77 di San Lazzaro di Savena, è un omaggio al maestro indiscusso, il virtuoso dell’organino bolognese Leonildo Marcheselli, che ha inventato questo linguaggio artistico. Sul palco non un’orchestra ‘storica’, ma una formazione di giovanissimi, guidata dal fisarmonicista 23enne Nicolò Quercia, fresco di diploma al Conservatorio. Con lui Carlotta Marchesini al pianoforte, Chiara Goldoni alla chitarra e Devis Fabbri alla batteria.

Quercia, che ci fa un gruppo di musicisti così giovani in una serata ‘filuzzi’?

"Pensiamo che questa tradizione non sia un reperto museale polveroso, la filuzzi è musica scritta e suonata, come ne caso del maestro Marcheselli, da compositori e esecutori di grande profondità. Si sono cimentati con l’intrattenimento portando nella musica da ballo tecnica e creatività colta. Suonare la filuzzi non è solo un modo per ricordare un periodo di incredibile vitalità per la musica a Bologna, ma significa anche ricostruire una atmosfera, quello delle balere, che ha fatto".

La serata prevede ospiti?

"Sarà con noi Giorgio Fabbri, che è stato direttore del Conservatorio di Ferrara e che ha analizzato le relazioni, strettissime, tra i valzer di Marcheselli e quelli della musica classica, a iniziare dalle partiture di Chopin, evidenziandone le incredibili affinità. Avremo anche Riccardo Pazzaglia, che fa rivivere il patrimonio dei burattini. L e sue creature, in alcune canzoni, danzeranno la filuzzi. Pazzaglia leggerà anche due poesie di Ruggero Passarini, l’altro maestro, con Marcheselli, di questa musica. Al fisarmonicista Davide Ballestri abbiamo chiesto di fare un percorso nei motivi storici del suono da ballo".

Ci sarà anche un altro ospite, ancora più strettamente legato al nome di Marcheselli.

"Sarà un grandissimo onore avere alla Notte della Filuzzi Marco Marcheselli, il figlio di Leonildo, che è la persona che mi ha fatto conoscere meglio questa meravigliosa realtà. Marco ci accompagnerà con il suo organino bolognese in alcuni brani, e eseguiremo una valzer inedito, che abbiamo scritto insieme".

Perché un ragazzo dovrebbe venire a una serata di filuzzi?

"La filuzzi è il luogo dell’incontro, dello scambio di sensazioni. Le serate sono delle feste dove le persone sorridono. Sempre".

Pierfrancesco Pacoda