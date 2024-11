’La Notte delle edicole’ illumina via Sardegna

La terza edizione della ’Notte delle edicole’ ha acceso via Sardegna. In città, infatti, è rimasta aperta dalle 20 alle 22 l’edicola di via Sardegna 6 A-B. L’obiettivo dell’iniziativa di ieri è stato porre l’attenzione sul fatto che le edicole da “lanterne della democrazia” sono diventate “fari” che, metaforicamente e non solo, illuminano le città come si è dimostrato (e si sta dimostrando) in tutti questi anni, compreso il periodo più acuto della pandemia dovuta al Covid. Vista la difficile situazione della filiera editoriale, il Siangi punta a portare avanti una svolta decisa e un cambio di rotta, proponendo un accordo di filiera vero per mettere in sicurezza, almeno per qualche tempo, l’intero sistema. Ricordando che l’edicola è luogo di incontro sociale, un presidio territoriale insostituibile, dove si trova l’informazione di qualità.