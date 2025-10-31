La notte di Halloween si festeggia ’Random’

Sono l’occasione per svuotare vecchi armadi e bauli pieni di abiti della nonna dei quali si era persa memoria, le notti ’Random’, sottotitolo che recita ’Una festa a caso’, una delle serate più amate dai giovanissimi negli ultimi anni. Un appuntamento diventato capace di attirare sempre più persone che arriva, ovviamente in una versione Halloween, questa sera (dalle 20.30 alle 3, per accedere bisogna aver compiuto 18 anni) all’Unipol Arena di Casalecchio.

Nessuna regola o codice da seguire, assoluta libertà nella scelta dell’abbigliamento, solo la voglia di divertirsi senza pensare troppo all’ apparire e lasciandosi andare ai ritmi, cangianti in continuazione, selezionati dai dj. Perché anche la musica che risuona deve seguire la regola della festa, ed essere a caso. Tutto ‘random’, quindi, con dischi che ammiccano all’ultra kitsch, da cantare insieme all’unisono, cose se si fosse al centro di un gigantesco karaoke. Dal pop radiofonico alle melodie italiane, da Sanremo al rap più demenziale, dai successi degli Anni ’80 alla dance più in voga, tutto frullato, rimescolato e proposto senza un senso logico durante le lunghe notti, come quella in programma alla Unipol Arena.

Come dicono i tanti suggerimenti in rete, per essere perfetti protagonisti delle serate bisogna affidarsi alla propria fantasia, senza alcun pudore e osare quello che in nessuna discoteca ‘tradizionale’ si sarebbe mai osato. Dal costume da bagno indossato con una elegante cravatta alle usatissime parrucche giganti dai toni sgargianti, dagli occhiali enormi alle magliette di ogni colore, basta che sia fluorescente e sopra le righe. Alcune indicazioni possono arrivare dalle foto che ritraggono i ballerini che hanno avuto maggior successo, nelle tantissime edizioni che si sono tenute sino a oggi, dai gruppi di fantasmi alle pin up Anni ’50, dalle giovani suore alle rockstar più ribelli, dai super eroi a una formazione di marinaretti. Tutto condito con l’ambitissima oggettistica targata ‘random’ che viene distribuita a chi ha meglio interpretato il senso dell’assurdo che è il cuore della ‘festa a caso’. Ovviamente fare un selfie con il proprio travestimento è d’obbligo, soprattutto perché i più eccentrici possono poi comparire sui maxi schermi, per suscitare l’ammirazione collettiva degli altri partecipanti. Durante la data bolognese, i costumi più vistosi ispirati a Halloween riceveranno dei premi speciali che sono una maniera per sentirsi parte della comunità più casuale della vita notturna italiana. Per il ritorno sarà attivo un servizio navetta gratuito dall’Unipol Arena alla Stazione di Bologna Centrale con corse continuative dalle 2,30 alle 4, per le quali non è necessaria alcuna prenotazione.

Pierfrancesco Pacoda