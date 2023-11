La Notte di Halloween. Piazza Aldrovandi vuota. Il ‘recinto’ del Comune allontana la movida

Sono le ventitré ed è la Notte delle Streghe: in una piazza Aldrovandi versione dottor Jekyll, non c’è praticamente nessuno. Tra il portico e i gradoni davanti all’Unicredit, tra i dehors e le panchine in mezzo alla strada, tutti sono abituati a vedere la movida assumere i panni peggiori di Mister Hyde: durante un qualsiasi weekend dell’anno, è praticamente impossibile entrare, passare o anche solo bivaccare in piazza, solitamente murata dalla folla. Non la sera del 31 ottobre: lo dimostrano le foto scattate dall’alto, Aldrovandi è deserta. Merito del piano messo a punto dal Comune e dell’operazione congiunta delle forze dell’ordine, che – più che dare un giro di vite alla Malamovida – ha funzionato come deterrente, spostando la transumanza altrove.

Piazza Aldrovandi, completamente transennata, è stata presidiata ad ogni varco da street tutor integerrimi, militari attenti e agenti impegnati a vigilare a ogni angolo. Polizia, carabinieri, Locale e pettorine rosse, oltre a una jeep dei ranger della Forestale. Davanti alla Sartoria gastronomica, sopra una barriera, è appeso un cartello: "Per rendere la piazza più sicura e vivibile, anche in considerazione delle modifiche al traffico per la chiusura di un tratto di via San Vitale, per questa sera ci sono regole speciali". Nessuno è riuscito a varcare gli accessi con il vetro: tutti gli alcolici e le bibite sono stati travasati in contenitori di plastica. È entrata giusto qualche pizza. E il tanto famigerato ‘numero chiuso’, come nei test universitari o nelle serate in discoteca, praticamente non è servito. C’era anche la vicesindaca, o sindaca della notte, Emily Clancy: ha voluto vedere da vicino la situazione, toccare con mano l’operato di Palazzo d’Accursio che, l’altra sera, anche grazie ai bus e alle navette gratuiti messi in campo, è riuscito a spostare lo sballo dal suo nuovo centro nevralgico.

In piazza Scaravilli, soprattutto, dove già dall’ora di cena è partita la musica a tutto volume e sono scattate le danze, tra avventori mascherati e gruppetti su di giri. O in via San Giacomo, dove c’è stata la festa del collettivo ‘Split’. Anche piazza Verdi e via Zamboni, insomma, sono tornate sotto i riflettori del divertimento per una notte, senza l’ingombrante protagonismo di una piazza Aldrovandi desolata. Via Petroni è sembrata meno satura del solito. Il flusso non è mancato, ma è stato più distribuito.

Un Halloween diffuso, con le tante serate nei locali fuori porta e le feste di strada come in Bolognina, proprio come pianificato dagli ‘Stati generali della notte’. Il Comune esprime così soddisfazione per la riuscita del numero contingentato in piazza, che "ha funzionato", mentre si valuta se ripetere l’iniziativa. Chissà se l’esperimento del lockdown in piazza Aldrovandi diventerà quindi un modello da replicare, o se gli avventori abbandoneranno il costume da Jekyll alla prima occasione per trasformarsi di nuovo in Hyde.