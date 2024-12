’La notte più lunga’ in scena

Oggi pomeriggio, al Teatro Testoni Ragazzi (via Matteotti, 16), debutta una nuova produzione de La Baracca, perfetta per tuffarsi nel clima natalizio: La notte più lunga (età: 4-10). Uno spettacolo divertente e delicato liberamente (alle 16.30) ispirato al racconto di Ulrich Hub L’ultima pecora. Tutto comincia nella Notte più lunga dell’anno, quando una stella brillante (con una strana coda) rischiara il buio e un piccolo gregge di quattro pecore si accorge di aver perduto… i pastori! Dove saranno finiti? C’è forse di mezzo una nascita? C’entra proprio la stella?

Una voce narrante accompagnerà queste quattro pecore ingenue e furbe in egual misura in una serie di rocamboleschi eventi alla ricerca di ciò che hanno sempre avuto in una notte meno scura delle altre, e che per questo fa meno paura.