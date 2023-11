La nuova ciclostazione arriva in via Fioravanti. Previsti 142 stalli e l’area manutenzioni

Altra tappa per Bologna Città 30: cominciano domani i lavori per la realizzazione della prima

ciclostazione in città, dopo quella delle Roveri (foto). L’appalto porterà alla realizzazione di cinque ciclostazioni in corrispondenza delle stazioni Centrale, Mazzini, Zanolini, Borgo Panigale e Casteldebole. Questi lavori riguardano la stazione Centrale: l’infrastruttura sorgerà sul lato ovest di via Fioravanti, all’altezza del civico 21. La struttura in vetro e acciaio avrà 142 posti su rastrelliere a due piani, sei per bici elettriche con possibilità di ricarica. Ci sarà pure una zona per piccole manutenzioni. La durata dei lavori è di un paio di mesi. Per ora, la carreggiata di via Fioravanti (al civico 5) sarà ristretta per allestire il cantiere. Durante le consegne di materiali (ore 10-16) un addetto regolerà il transito.