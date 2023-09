La nuova era di Granlatte: "Taglieremo le emissioni grazie al biometano"

di Cristina Degliesposti

GRANAROLO (Bologna)

Riduzione delle emissioni inquinanti, attenzione al benessere animale ed un’economia sempre più circolare. Eccole qui le sfide che attendono Simona Caselli, neoeletta presidente di Granlatte, la società cooperativa capofila del gruppo Granarolo e che riunisce oltre 600 allevatori produttori di latte in giro per l’Italia. Caselli, ex assessore regionale all’Agricoltura ed ex presidente di Legacoop Emilia Ovest, è la prima donna nella storia del gruppo a reggere il timone, succedendo a Gianpiero Calzolari rimasto in sella per 16 anni. E che ora resterà al comando, come presidente, della controllata Granarolo Spa.

Presidente, cosa eredita da Calzolari e quali cambiamenti, invece, dovremo attenderci?

"È un avvicendamento che può fare tremare i polsi se pensiamo a quello che Calzolari ha fatto per il gruppo, gli devo molto. Con Gianpiero ci conosciamo da più di 20 anni, è un grande cooperatore e condividiamo il senso della modernità della cooperazione. In questo sarò in continuità con lui, senza scossoni. Seppure con personalità molto diverse, non avremo alcun problema a rapportarci: c’è un’abitudine del management a pensarci come gruppo, nessuno tira la coperta. Occorerà equilibrio tra la missione di Granlatte, che deve occuparsi dei soci e della loro remunerazione, e Granarolo che deve stare sul mercato con competitor anche maggiori".

Che significato ha la sua nomina?

"È un segnale importante a livello culturale, in un momento storico in cui i diritti delle donne non vivono un buon momento. E se il mio curriculum e la mia esperienza cooperativa sono sì alla base della scelta fatta, la mia nomina è ancor più significativa se pensiamo al settore in cui ci muoviamo, quello della zootecnia che è prettamente maschile".

Veniamo all’oggi e a un momento storico in cui gli allevamenti non godono di buona nomea in tema di cambiamento climatico. Che mi dice?

"Che perseguiamo nella strada già avviata dell’innovazione e dell’impegno alla sostenibilità, senza sottrarci alle critiche laddove, però, sono circostanziate. Sappiamo tutti che occorre ridurre l’impatto sull’ambiente degli allevamenti e che c’è una domanda sociale crescente di animal welfare, ma respingiamo l’dea che la zootecnia sia la causa dei cambiamenti climatici. Industria, trasporti e packaging incidono per l’80% delle emissioni, poi ce n’è una parte, residuale, che riguarda l’agricoltura: la tassonomia, anche in Europa, è questa".

Granlatte cosa farà?

"Molto è già stato fatto, ma l’obiettivo è ridurre del 30% i gas serra per litro di latte prodotto. Due, in particolare, le direttrici d’azione avviate dal direttore generale Isaia Puddu. Abbiamo un importante progetto sul biometano che mira a trasformare impianti a biogas esistenti, realizzandone anche di nuovi, per gestire i reflui degli allevamenti e trasformarli da problema a risorsa. A questi si aggiunge la possibilità di trattare altri scarti vegetali grazie ad accordi già sottoscritti con CCPB. L’obiettivo è che aderiscano più allevatori possibili, dando così l’opportunità anche ai più piccoli di conferire i loro scarti, trasformandoli in energia pulita e digestato, un fertilizzante naturale. Insomma, una vera economia circolare".

E la seconda direttrice?

"Riguarda il benessere animale in generale e, più nel particolare, il nodo delle emissioni enteriche dei ruminanti. Ci si può lavorare a partire dall’alimentazione delle vacche, prediligendo anche foraggi locali. Ma ricordiamo che in Emilia-Romagna le emissioni in agricoltura sono il 7% contro il 13% del resto d’Europa; l’allevamento da latte è molto diverso da quello intensivo da carne".

A che punto siete di questo piano energetico in house?

"Il progetto è stato presentato a giugno nelle assemblee, siamo nella fase delle adesioni. Possiamo già contare su tre grandi impianti, ma altri potranno essere realizzati nelle comunità dove mancano grazie anche ai fondi del Pnrr. L’obiettivo è fissato per il 2025: produrre 30 milioni di metri cubi di biometano agricolo all’anno e 500 mila tonnellate di digestato".