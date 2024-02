La nuova farmacia nell’ex Casa del Popolo

Quella che era la Casa del Popolo, in frazione San Gabriele di Baricella, sta rinascendo, sempre più, sotto nuove forme, ma sempre a disposizione della cittadinanza. Lo stabile, infatti, già sede di altre attività commerciali cresciute negli anni grazie all’apporto di volenterosi privati, ora si arricchisce con la prima farmacia della frazione: la Farmacia San Gabriele. Gli spazi sono stati inaugurati (nella foto) dai nuovi titolari, alla presenza di cittadini e amministrazione, sabato scorso. Da diversi anni si aspettava l’apertura di una seconda farmacia nel comune di Baricella.

I bandi della Regione che prevedevano la copertura della frazione di San Gabriele, che conta 1.800 abitanti, nel corso degli anni sono sempre stati vinti da farmacisti che poi, una volta venuti sul territorio a verificare la situazione, hanno sempre ritenuto che non vi fosse la sostenibilità economica. Il bando per "trasferimento di sede farmaceutica" aperto nel 2023 ha, invece, trovato due coraggiosi e simpatici farmacisti che, dalle colline di Casalfiumanese, hanno deciso di trasferirsi a vivere e lavorare a Baricella. Si tratta di Stefania Mogavero e Giampiero Tagliente, entrambi di origini pugliesi, ma da anni residenti nel bolognese.

Dopo aver preso contatto con l’amministrazione comunale, e in particolare col sindaco, Omar Mattioli, e aver ottenuto qualche indicazione sulla location idonea a insediare la nuova attività, i due farmacisti hanno lavorato assiduamente per rientrare nei tempi previsti dal bando. Stefania e Giampiero hanno reso idonea all’attività quella che una volta era la Casa del Popolo della frazione, da anni venduta a privati che la stanno trasformando in un piccolo centro commerciale: ci sono già una una pizzeria d’asporto, una sala incontri e feste, e ora la nuova farmacia. Presto aprirà anche un bar.

Sabato scorso il taglio del nastro, alla presenza di un centinaio di cittadini curiosi e felici della novità. "Dopo l’apertura dell’ambulatorio medico nella frazione, nel febbraio del 2022, ora l’apertura della farmacia rappresenta una risposta al bisogno di sanità di prossimità emerso in particolare con la pandemia – ha sottolineato con soddisfazione la vicesindaco Elena Gurioli –. Siamo certi che ci sarà anche occasione di collaborazione con la nostra farmacia comunale, che rimane tutt’ora un presidio sanitario imprescindibile per il capoluogo".

Zoe Pederzini