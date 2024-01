La nuova Festa dell’Unità. Il Pd arruola Pier Luigi Bersani. L’ex leader: "Sono un volontario"

Non si sa ancora dove traslocherà la Festa dell’Unità. Ma c’è una certezza: il primo valzer della kermesse 2024 nella nuova sede lo ballerà Pier Luigi Bersani. L’ex segretario del Pd, già ministro e presidente della Regione, sarà il testimonial della Festa dell’Unità di Bologna.

"Sono un volontario che cerca di dare una mano. Senza offesa per gli altri, Bologna è un po’ la capitale della Festa dell’Unità. Questa città può dare un segnale politico, un po’ di rischio e di rinnovamento. Perché a star fermi un capitale deperisce", dice Bersani nella sede della Federazione Pd di via Andreini. Un po’ di tristezza per l’addio al Parco Nord dopo 50 anni c’è ("era bello passarci davanti e vedere tutto illuminato"), ma – carica i dem Bersani – "questa dev’essere una sfida per portare qualche novità e volontari nuovi, per essere ancora di più la festa della città. Guai se pensiamo alla Festa dell’Unità come una cosa del passato, serve un investimento sul futuro".

Il concetto è chiaro: "C’è ancora bisogno dell’incontro fisico e di intercettare "oltre all’elettorato del Pd, anche un elettorato potenziale" di giovani. I numeri della scorsa kermesse, danno l’idea della forza del format, insistono la segretaria provinciale Federica Mazzoni e il responsabile delle feste, Lele Roveri: "L’ultima edizione, quella del 2023 al Parco Nord, ha incassato oltre 1,3 milioni di euro, con un giro di affari complessivo di 2 milioni (compresi stand privati e sponsorizzazioni). Un incasso superiore di 97mila euro rispetto all’anno scorso e un utile di oltre 107mila euro, il risultato migliore degli ultimi 10 anni". Bersani a Bologna? "Si è offerto lui", confida la segretaria provinciale dem.

L’ex leader Pd conferma. E ripete le parole chiave ("darò una mano") anche relativamente a Elly Schlein e alla sua eventuale candidatura alle Europee: "Giorgia Meloni può dire ‘Io decido all’ultimo’, invece a Schlein tutti i santi giorni le chiedono cosa deve fare... deciderà all’ultimo anche lei". Poi, però, con garbo, "non per dare un consiglio, ma per mia esperienza e sensibilità", ammette che "il nostro elettorato non è così interessato alla personalizzazione, come può essere per altri elettorati, ma è affezionato a un principio di coerenza". Non proprio parole per dire di non candidarsi, ma quasi. Salvo poi, concludere: "Decida lei quello che crede". Sulla segretaria Pd, infine, un commento con il sorriso: "C’è chi è entusiasta e chi borbotta. Ma servono le Ienti bifocali, perché qui c’è un passaggio che è uno stacco generazionale, di sensibilità, di comunicazione, di idea del futuro. Bisogna costruire un ponte tra generazioni e dare una mano a Schlein a costruire questo ponte".

Non manca un invito a Pd e 5 Stelle a far fronte comune contro la destra, usando una delle sue espressioni più celebri: "Basta pettinare le bambole, questa destra non scherza".