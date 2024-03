La nuova frontiera: "Puntare alla qualità e offrire esperienze"

di Benedetta Dalla Rovere

BOLOGNA

Sempre più turismo esperienziale, con percorsi personalizzati e località da scoprire, e sempre meno turismo di massa. È questa la fotografia che emerge da un’analisi di Nomisma su dati Istat relativi a chi nel 2023 ha deciso di trascorrere le proprie vacanze in Italia. Un trend nazionale che, per il professor Marco Marcatili, responsabile sviluppo del centro studi bolognese, trova conferma anche per Emilia-Romagna e Marche.

Com’è andato il turismo nel 2023?

"Dopo che tra il 2019 e il 2022 avevamo sperimentato una difficoltà sia sugli arrivi sia sulle presenze, con un calo a livello nazionale rispettivamente del 10% e del 6%, il 2023 ha registrato un ritorno di fiamma. Dopo le fasi difficili del Covid e dell’inizio del conflitto in Ucraina, lo scorso anno ha registrato un aumento del 6% degli arrivi e del 5% delle presenze, che attestano anche un interesse da parte degli stranieri nell’identificare l’Emilia-Romagna e le Marche come regioni di loro interesse".

Come sta andando invece per il turismo italiano?

"Il turismo italiano ha tenuto in questi anni. È anche grazie al turismo interno che si sono potuti fare dei risultati interessanti. Adesso però questa fascia sta dicendo che deve mettere in atto strategie per risparmiare, che intende viaggiare di più ma tenendo d’occhio la spesa. Il turista straniero, invece, almeno per il momento, al budget non guarda. È evidente che se si considera più all’aspetto autentico, esperienziale, alla qualità della spesa, il turista straniero in questo momento è il target favorito".

Com’è distribuito l’afflusso in Emilia-Romagna e Marche?

"Ad oggi circa il 50% dei turisti è straniero e il 50% è italiano. Se si va a guardare gli aspetti che i turisti ci segnalano essere interessanti, soprattutto per il futuro, notiamo che si viaggerà di più in stagioni non classiche. Si cercheranno di più esperienze nuove, nuove località, nuovi percorsi, nuovi eventi. L’aspetto dell’integrazione tra natura, cultura ed enogastronomia è molto ricercato sia da italiani sia dagli stranieri".

Il turismo, quindi, cambia pelle?

"Più si è commerciali, meno si diventa interessanti. Bisogna abbandonare l’idea che il turismo sia per forza di massa, perché lo abbiamo sempre conosciuto così. In realtà ci sono circuiti di stranieri che cercano esperienze più autentiche, meno conosciute, più vere. Nessuno vuole fare più il turista, arrivare in un territorio e dopo qualche giorno andare via. Tutti, invece, vogliono fare esperienze di cittadinanza temporanea dei posti che visitano. In questo l’Emilia-Romagna e le Marche sono avvantaggiate, perché potrebbero avere un’offerta distintiva. Le Marche, in particolare, hanno borghi ancora sconosciuti e per certi versi inaccessibili".

In cosa si può migliorare?

"Ognuno pensa di fare destinazione a sé, ma oggi è difficile. È invece più facile offrire al turista la possibilità di scegliere all’interno di un panorama di micro destinazioni".