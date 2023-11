La nuova medicina. Il genere umano, gli animali e l’ambiente: "La salute è circolare"

La salute non può essere solo appannaggio di medici, veterinari, farmacisti, insomma unicamente di professioni biomediche. La pandemia e la crisi climatica hanno insegnato a coinvolgere anche altri protagonisti. È l’invito rivolto dalla virologa Ilaria Capua al congresso internazionale ‘Dal serpente di Eva ai cani molecolari. Evoluzione e prospettive su rischi e vantaggi per la salute derivanti dalle interazioni reciproche uomo-animale-ambiente’ nell’aula magna dell’Alma Mater a Bologna.

"È necessario puntare sulla salute circolare – sottolinea Capua – e quindi far entrare nella sanità pubblica una comunità nuova. Ormai abbiamo imparato che la salute è dovuta a molti fattori che la influenzano, bisogna riscoprire l’approccio One Health e andare oltre cercando nuovi orizzonti: tutto questo sarà possibile se riusciremo a portare nel campo della salute molte altre discipline oltre a quelle biomediche. Quali? L’architettura e l’ingegneria civile, per esempio, perché dopo un evento meteo estremo è necessario fare la bonifica, altrimenti attraverso le zanzare compariranno le malattie trasmissibili".

All’iniziativa, promossa dalla Fondazione Carisbo, dedicata alla memoria del past president Carlo Monti, e dall’International One Health Center dell’Università di Bologna (Unib-Oh), è intervenuto anche il cardinale Matteo Zuppi. Federica Guaraldi, endocrinologa dell’Istituto scienze neurologiche di Bologna, punta l’attenzione sugli ormoni nella salute dell’uomo e degli animali: "Sono sostanze fondamentali per la riproduzione e la trasmissione delle emozioni. Ma allo stesso tempo oggi le nostre attività possono avere un impatto negativo sulla salute, modulando in eccesso o in difetto la secrezione ormonale. Penso alle microplastiche che contengono sostanze che incidono negativamente sulla riproduzione femminile e maschile non solo dell’uomo, ma anche degli animali. E sembra sia tramite ormoni e altre sostanze che l’uomo riesce a comunicare emozioni agli altri umani e anche agli animali".

Secondo Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo, "Bologna rappresenta un crocevia di saperi e accoglie un importante dibattito che, siamo certi, offrirà una prospettiva diversa, con una visione di salute globale e sostenibile per connettere in un tutt’uno uomo, animale e ambiente". L’antropologo Jared Diamond, Premio Pulitzer per la saggistica, ha inviato un video in cui ricorda come si siano selezionate le specie che hanno accompagnato l’uomo nel corso dei secoli e come gli animali abbiano influenzato il destino delle popolazioni. "Facciamo parte di un ecosistema insieme ad animali e ambiente – osserva Anna Maria Bernini, ministro dell’Università – e finché non riusciremo a raggiungere un punto di equilibrio tra tutti questi fattori non si potrà parlare di benessere One Health. Ci credo molto e ci crediamo molto come linee di ricerca".

Per Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, "i sistemi di trasporto e le infrastrutture sono cruciali per la velocità di trasmissione di patogeni. Da qui l’esigenza di una risposta sempre più rapida nella sorveglianza attiva". Per Silvio Brusaferro, già presidente dell’Istituto superiore di sanità, "gli organizzatori hanno messo assieme, in una visione unitaria, discipline diverse, ma interconnesse, ed è importante che lo siano per comprendere le sfide che ci aspettano per tutelare la nostra salute". Oggi la giornata conclusiva del congresso.