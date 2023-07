La nuova organizzazione di Mps "Banca più vicina al territorio"

"Una nuova organizzazione territoriale, più vicina ai clienti, più agile e in grado di fornire risposte più veloci". Il nuovo modello di Banca Monte dei Paschi di Siena, a livello nazionale, poggia su 14 Direzioni Territoriali Retail (DTR), articolate in 132 Distretti con circa dieci filiali ciascuno, e altrettante Direzioni Territoriali Imprese e Private (DTIP) con 127 Centri specialistici (73 Centri Imprese e 54 Centri PrivateFamily Office). La Direzione Territoriale Retail è focalizzata sul sostegno alle famiglie attraverso finanziamenti e attività di gestione dei risparmi, mentre la Direzione Territoriale Imprese e Private accompagna le aziende nei programmi di crescita e ampliamento dei mercati. L’obiettivo è di posizionarsi come "Banca dei mestieri" al fianco di piccole e medie imprese, puntando sulla qualità del servizio e su un’offerta flessibile e su misura a sostegno delle attività produttive. La nuova struttura della Direzione Territoriale Emilia-Romagna ha sede a Bologna e comprende 85 filiali e 11 centri specialistici (5 Centri Imprese e 6 Centri private).

"La nuova organizzazione commerciale della banca in Emilia-Romagna ci mette nelle condizioni di migliorare ulteriormente il servizio alla clientela, perché ci avvicina alle comunità locali con un presidio diretto sul territorio, in una regione nella quale abbiamo una presenza storica e capillare – dice Mariangela Mauro, direttore territoriale Retail Emilia-Romagna–. La scelta di riportare a Bologna, dopo molti anni, la sede delle due direzioni è infatti un forte segnale di attenzione e rilancio per un territorio vivace e ricco di risorse imprenditoriali e professionali". "Il ritorno a Bologna di un centro decisionale e la nuova struttura commerciale con un’unica direzione che comprende aziende e imprenditori semplifica notevolmente i processi operativi e riduce i tempi di risposta – spiega Andrea Mazzaferri, direttore territoriale Imprese e Private Emilia-Romagna–. Un messaggio concreto di vicinanza al tessuto imprenditoriale del territorio, proponendo un nuovo modello di banca commerciale chiara e semplice, per rispondere più velocemente alle esigenze dei clienti". A Modena Mps ha un centro dedicato alle aziende agroalimentari con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del comparto con soluzioni mirate per le imprese, mentre a Bologna è stato creato un Centro Agevola Più, che si occupa di monitorare tutti i bandi nazionali, Pnrr e regionali relativi al mondo industriale e agricolo, dando assistenza alle imprese.

Mps subito in campo anche sul fronte dell’alluvione, per agevolare la ripartenza della regione. "Abbiamo stanziato un plafond di 200 milioni di euro per finanziamenti a famiglie e imprese – dice Mauro –, avviato la sospensione delle rate dei mutui per cittadini e aziende colpiti (come da ordinanza della Protezione civile, ndr) e aderito all’iniziativa dell’Abi e delle organizzazioni sindacali del settore bancario per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati". Ciascun dipendente di Mps può scegliere di fare una donazione agli alluvionati con addebito in busta paga e a chiusura della raccolta la banca, a sua volta, devolverà un contributo pari all’equivalente raccolto, raddoppiando di fatto la somma. "L’assessore regionale ci ha convocati con l’Abi subito dopo l’alluvione per creare un tavolo che possa fare da regia per gli interventi sul piano economico – aggiunge Mazzaferri –. Il nostro plafond prevede finanziamenti a condizioni agevolate, che seguiranno un iter istruttorio prioritario per avere tempi veloci. Abbiamo già processato le prime pratiche e siamo intervenuti a sostegno di realtà per le quali il supporto finanziario era fondamentale".

Alessandro Caporaletti