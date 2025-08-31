La nuova Piazza Roosevelt. Rivoluzione verde in stallo. Il Comune non ha chiesto il parere ai Beni Culturali

La rivoluzione verde del Comune, annunciata da Matteo Lepore, dovrebbe avere tra i suoi simboli piazza Roosevelt. Il sindaco l’ha ribadito anche a metà luglio, mentre infuriava la polemica degli alberelli anti-caldo in centro città, con tanto di rendering ’prima e dopo’ della piazza. Prima piena di auto, dopo piena di erba. Un rendering già pubblicato sui social dal primo cittadino nel 2024 al termine dell’esito del bando di progettazione per le piazze Roosevelt e Galilei. Peccato, però, che il necessario parere della Soprintendenza per dare il via all’iter di trasformazione non sia mai arrivato. Il motivo? Il Comune non ha inviato la richiesta ai Beni Culturali.

La conferma arriva da un’interrogazione della consigliera civica Samuela Quercioli (Bologna ci Piace) volta ad avere qualche informazione in più in merito ai lavori di piazza Roosevelt che prevedono un parcheggio interrato da oltre 200 posti e, sopra, appunto il prato mostrato nel rendering. A oggi si sono fatti solo i sondaggi archeologici in vista del parcheggio interrato, ma si prevedono tempi lunghi e ancora non c’è una data di avvio dei lavori, fa sapere l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello.

Lo stesso sindaco, in un’intervista al Carlino, aveva riferito che il cantiere sarebbe partito nel prossimo mandato. Quindi, comunque, dopo il 2026, data del via ai lavori annunciata a luglio dell’anno scorso, visto che le Comunali ci saranno nella primavera del 2027. Ma veniamo all’interrogazione. Palazzo d’Accursio risponde che i sondaggi archeologici condotti tra dicembre 2024 e marzo 2025 sotto piazza Roosevelt "non hanno fatto emergere reperti di rilievo". In riferimento, invece, alla Soprintendenza che deve dare un parere vincolante in merito al parcheggio interrato, cuore del progetto, il Comune fa sapere che "la relazione archeologica non è ancora stata presentata formalmente ai Beni Culturali, pertanto non vi è parere espresso".

Per quanto riguarda il progetto ed eventuali slittamenti, però, da Palazzo d’Accursio arrivano rassicurazioni: "L’incarico è stato aggiudicato per la redazione di un piano di fattibilità tecnica ed economica. Non ci sono ritardi. Sono in corso valutazioni sulle soluzioni tecnico-progettuali da sviluppare".

Evidenze che, comunque, dimostrano secondo la civica Quercioli, che "i lavori restano un miraggio". Per la consigliera "il sindaco ha più volte sbandierato la riqualificazione di Piazza Roosevelt, accompagnando gli annunci con fotografie e immagini patinate che lasciavano intendere un progetto imminente. La realtà, però, è ben diversa. Da una mia interrogazione è emerso che non sono stati rinvenuti reperti archeologici di rilievo, e la relazione non è ancora stata trasmessa alla Soprintendenza. Senza quella trasmissione non può esserci alcun parere ufficiale, e l’iter resta di fatto bloccato. Ancora una volta, il sindaco si dimostra abile nella comunicazione, ma molto meno nel produrre risultati concreti". Per Quercioli, insomma, "dietro foto e annunci non si registrano avanzamenti reali, e la riqualificazione della piazza sembra destinata a rimanere sulla carta per lungo, troppo lungo tempo".