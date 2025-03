La nuova piscina è già un rebus: "Area paludosa, nuova ispezione"

"Si provveda a una nuova ispezione geologica e idrica della zona scelta come ubicazione della nuova piscina". La richiesta arriva tramite una mozione firmata da Il Patto x Castello, che (ri)porterà il tema dell’impianto natatorio del futuro nel prossimo consiglio comunale. Nell’ultima seduta il tema era stato toccato dal consigliere di FdI, Lorenzo Brogi, e Il Patto x Castello si riaggancia a un passaggio della risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Fantazzini, al consigliere di FdI per manifestare "preoccupazione, visto che ‘il Comune ha in mano una perizia geologica’, ma risalente a svariate decine di anni fa".