La Nuova Porrettana accelera, ma il treno frena

La Nuova Porrettana accelera, ma il treno ritarda. Stati generali del nodo ferrostradale di Casalecchio ieri nel municipio della cittadina sul Reno, dove nel corso di un consiglio comunale straordinario Regione, Anas e Rete ferroviaria italiana hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento del cantiere della Nuova Porrettana e del progetto di contestuale interramento di quasi due chilometri della linea ferroviaria Bologna-Pistoia. Con la parte stradale che brucia i tempi come ha spiegato il commissario straordinario Anas Eutimio Mucilli che prevede già a fine novembre l’assegnazione dell’appalto del lotto due (quello dal Faianello alla confluenza con la Nuova Porrettana a Borgonuovo) e quindi l’avvio del cantiere di completamento prima che sia terminato il primo lotto, quello che da alcuni giorni ha superato la linea del cavalcavia per dirigersi alla confluenza con l’asse attrezzato.

Più lenta, ma con la speranza di trovare in tempi brevi i 27 milioni di euro mancanti al finanziamento totale, la progressione della parte ferroviaria, che comunque non poteva prendere il via prima che fosse completato il primo lotto. Così ha spiegato l’ing. Salvatore De Rinaldis, responsabile progetti per Rete ferroviaria italiana di Bologna, che ha per la prima volta mostrato i disegni di come potrebbe presentarsi il centro di Casalecchio a seguito dell’interramento dei binari ad 8 metri di profondità insieme al trasferimento in sotterranea anche della stazione Ronzani. Opera già predisposta per il raddoppio della linea annunciato dalla Regione che prevede un costo complessivo di 141 milioni e che potrebbe vedere concluse le procedure autorizzative alla fine del 2024. Ed è proprio nell’incremento della spesa e dello stanziamento statale, che è emersa la preoccupazione per i circa 27 milioni mancanti per raggiungere la quota complessiva dei 350 milioni di investimento complessivo stimato dal sindaco Bosso, nel fare i conti delle due opere convergenti su strada e su binario. "Ci sono stati incrementi di costi che confidiamo possano essere coperti presto dallo Stato che ha ben presente la valenza nazionale di questo che è uno degli investimenti infrastrutturali più importanti dell’intera regione", ha detto prima di mostrare il suggestivo video realizzato da Mauro Cioni che con un drone ha dato evidenza della progressione del cantiere che sta cambiando il volto di Casalecchio. Così come il livello e la frequenza dei treni di Vignolese e Porrettana che entro l’anno potranno avere corse passanti (senza cambio di convoglio) sulla stazione di Bologna, ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti Corsini.

Gabriele Mignardi