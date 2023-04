La nuova squadra Pd parla emiliano Taruffi e Righi i nomi made in Bo

di Rosalba Carbutti

Il modello è l’Emilia-Romagna, pare aver pensato Elly Schlein. Nella sua squadra, infatti, ben sei nomi vengono dalla nostra regione, compresi tre ruoli chiave di esponenti made in Bologna: Igor Taruffi, Gaspare Righi e Flavio Alivernini. La sorpresa della segreteria è Taruffi, 43 anni, assessore regionale al Welfare (che ha preso il posto proprio di Schlein, una volta eletta alla Camera dei deputati), che conquista l’Organizzazione, una della caselle più importanti della segreteria. Una scelta che ha stupito diversi (dentro e fuori il partito), visto che Taruffi, già anima dell’esperienza di Coraggiosa in Regione, faceva parte della direzione nazionale di un altro partito, Sinistra italiana.

Ma, per sedare eventuali polemiche, già si è chiarito che archiviate le esperienze di Sel e Sinistra italiana, Taruffi ha preso la tessera del Pd nei giorni scorsi. L’iscrizione (avvenuta online) è al circolo di Porretta, il paese dov’è nato, mentre non ha la tessera di Sinistra italiana da più di un anno. E mentre c’è chi si chiede come farà Taruffi a incastrare gli impegni da assessore con quelli al Nazareno, lui fa sapere che il ruolo in viale Aldo Moro non è in discussione. Tradotto: resterà assessore.

"Igor è uno dei dirigenti politici più strutturati che ho avuto la fortuna di incrociare nel percorso politico di questi anni – sottolinea Schlein, nel video social di presentazione della segreteria – e sicuramente è stato fondamentale per me in questi ultimi anni di impegno politico". Un fedelissimo della segretaria dem, insomma, ma anche un uomo di fiducia del governatore Stefano Bonaccini, in questi mesi di dialogo a distanza con Schlein.

Altro nome vicinissimo a Elly e che farà parte del ’nuovo Pd’ è quello di Righi, 36 anni, da San Giovanni in Persiceto, a cui la nuova segretaria ha affidato la guida della squadra. Già uomo-macchina di Elly, tra l’Europa e l’Emilia, è uno dei fedelissimi della segretaria assieme al portavoce Alivernini. Alivernini, classe 1980, molto conosciuto in città per aver seguito Elly sia nella sua esperienza in Regione, sia nelle campagne elettorali per le Politiche e le primarie, guiderà anche la comunicazione del partito. Non entra in segreteria il sindaco Matteo Lepore, ma resta in pole per essere designato coordinatore dei sindaci dem. Un ruolo che gli garantirebbe un posto in segreteria come membro di diritto.

Confermati i rumors sugli altri emiliani: il modenese Davide Baruffi, braccio destro di Stefano Bonaccini in Regione, ha la delega agli Enti Locali, mentre all’ex viceministra modenese Maria Cecilia Guerra vanno le politiche del lavoro. Un’altra modenese (d’adozione) è la parlamentare Enza Rando, già vicepresidente di Libera, che nella segreteria Pd si occuperà di contrasto alle mafie, legalità e trasparenza. Partecipazione e formazione politica, invece, sarà la delega per la consigliera reggiana Marwa Mahmoud.

Ventuno in tutto i posti della segreteria Schlein, occupati da dieci donne e undici uomini. L’area di Stefano Bonaccini oltre alle deleghe di Baruffi e Rando, conquista Riforme e Pnrr con Alessandro Alfieri e la Giustizia con Debora Serracchiani. Nomi che "sono il risultato di una lunga trattativa e condivisione", filtra da ambienti vicini al governatore, sebbene in qualche chat Pd pro Bonaccini non manchi qualche mal di pancia.