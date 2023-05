La nuova stagione dedicata a Schubert

Si apre oggi la nuova stagione concertistica dell’Ensemble Concordanze, intitolata ’Cammini’ e dedicata a Franz Schubert. L’appuntamento è alle 11,30 al Goethe Zentrum, in via dè Marchi, 4. Saranno sette lezioni-concerto, occasioni per godere di grandi capolavori e per conoscere la biografia e il periodo storico di Schubert. Oggi sarà proiettato il documentario ‘Tutta un’altra musica’, del videomaker Alessandro Levratti, per raccontare l’impegno sociale dell’Ensemble, che porta la musica classica nelle carceri e nelle strutture psichiatriche.