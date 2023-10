La nuova vita di mister Zac: "Medici eccezionali. Ora sto meglio di prima"

CESENATICO (Cesena)

"Sono qui per ringraziare i medici e gli infermieri che mi hanno salvato, perché sono persone eccezionali alle quali la nostra comunità, io per primo, dobbiamo molto". In questi termini l’ex allenatore di calcio Alberto Zaccheroni è intervenuto ieri all’ospedale "Ginesio Marconi" di Cesenatico, dove assieme ai familiari ha personalmente donato all’Ausl Romagna delle strutture da destinare al servizio di Neuroriabilitazione. Zac, noto al grande pubblico sportivo e non solo, soprattutto per aver vinto uno scudetto con il Milan nel 1999 ed una Coppa d’Asia sulla panchina della nazionale del Giappone nel 2011 dove tuttora è un idolo, si sta completamente riprendendo dal grave incidente domestico di otto mesi fa in cui ha rischiato di perdere la vita. La sua è una bella storia a lieto fine, che ha voluto condividere con il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il direttore facente funzione Marisa Bagnoli degli ospedali di Cesena, Cesenatico e Savignano sul Rubicone, ed il direttore della Struttura semplice dipartimentale di Neuroriabilitazione, Flores Arlotti.

Alberto Zaccheroni lo scorso 10 febbraio è stato vittima di un gravissimo incidente all’interno della sua villa affacciata in piazza Comandini angolo viale Leonardo da Vinci, nel centro di Cesenatico, dove in una scala interna ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente, riportando ferite in diversi punti del corpo, le più importanti delle quali alla testa. Il giorno successivo è stato operato d’urgenza all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, per ridurre l’emorragia e l’ematoma alla testa sottoponendosi poi a mesi di cure riabilitative al Bufalini per un mese e poi al Marconi di Cesenatico dal 9 marzo al 21 aprile scorsi.

Zac, 70 anni, si è presentato in gran forma e ha spiegato pubblicamente i motivi del suo silenzio durato dei meso: "Ho smesso di lavorare, adesso mi dedico alla famiglia e anche per questo motivo non ho voluto rilasciare dichiarazioni sul mio incidente. Oggi sono qui grazie ai medici e gli infermieri del Bufalini che mi hanno operato e curato, e grazie ai medici ed agli infermieri del Marconi che sono stati bravissimi". Il mister ha ricordato il calvario vissuto tra fine inverno e inizio primavera: "Fortunatamente non avevo esperienze precedenti di ricoveri ospedalieri, ma vi posso assicurare che queste persone sono eccezionali. Di Cesena ricordo poco o niente, mi tenevano sedato, ma a Cesenatico ho visto tante persone che stavano molto male, fra queste anche tanti giovani vittime di incidenti, ai quali i medici e gli infermieri fanno veramente di tutto per ridare una vita dignitosa". Infine una battuta sugli avvoltoi: "Molti mi guardano come uno zombie, evidentemente si aspettavano che io stessi peggio, invece sto meglio di prima".