La pace avanza a piccoli passi tra Sant’Anna e Monte Sole

Pace e turismo viaggiano insieme in un nuovo percorso dove la memoria degli eccidi si mescola al fascino dei paesaggi appenninici e alla tranquillità dei borghi. Il progetto prevede un cammino che va da Monte Sole a Sant’Anna di Stazzema, due luoghi che sono diventati il simbolo della Resistenza al nazifascismo durante la seconda guerra mondiale e della conseguente lotta per la Liberazione. La volontà è quella di inaugurare l’itinerario nel corso del 2025, in occasione dell’80° anniversario della fine della conflitto, ma al momento siamo solo allo studio di fattibilità per cui bisogna allacciarsi gli scarponi tenendo presente che in Emilia Romagna il dialogo sarà forzatamente con un’altra giunta.

Lo studio è stato realizzato da Liberation Route Italia, la realtà certificata dal Consiglio d’Europa che collega Paesi, regioni, luoghi della memoria e storie che segnano la caduta del regime nazifascista, ed è finanziato dagli enti turistici regionali dell’Emilia Romagna e della Toscana. Sono coinvolti quattordici comuni e sono previsti undici tappe per un totale di 180 chilometri. Si parte da Pietrasanta, paese della Versilia, e si viaggia in direzione Sant’Anna di Stazzema per poi andare a Camaiore. Da qui si passerà a Fiano, nel comune di Pescaglia, e a Borgo a Mozzano per arrivare a Bagni di Lucca e Vico Pancellorum. A questo punto ci si muove verso la provincia pistoiese, attraversando San Marcello Pistoiese-Piteglio, Sambuca Pistoiese e Pracchia, per poi entrare in Emilia-Romagna passando da Alto Reno Terme, Castel di Casio, Riola, Grizzana Morandi e infine Monte Sole. Qui il cammino ha due uscite, o si resta nella valle del Reno avendo come traguardo Marzabotto o si va in quella del Setta arrivando a Vado, nel territorio di Monzuno. Durante la presentazione, ieri a Firenze nei locali della Regione Toscana, alcuni amministratori locali hanno fatto notare come la mancanza di una sinergia tra gli orari della linea ferroviaria che collega Porretta Terme a Pistoia a quelli nuovi previsti dal progetto passante delle corse che da Bologna arrivano a Porretta rende molto complicato pernottare nelle tappe intermedie.

"Parleremo di questo aspetto con l’assessorato competente – ha commentato l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori – e resta comunque la nostra volontà di unire la memoria all’unicità dei panorami del nostro Appennino. È un vero e proprio percorso escursionistico, che non presenta particolari criticità e che quindi risulta fattibile alla maggioranza delle persone, in un territorio montano affascinante e ricco di storia e cultura. I destinatari non sono solo i giovani emiliani o toscani, ma ci aspettiamo che l’iniziativa varchi i confini dell’Italia diventando un tragitto importante anche per gli escursionisti europei. Noi ci stiamo attrezzando per accoglierli".

Massimo Selleri