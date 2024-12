’La Palazzina dei sogni’ illumina i Giardini Margherita

La notte di Santa Lucia, tradizionalmente associata alla luce, quest’anno sarà un po’ speciale

grazie all’arte contemporanea. L’appuntamento è stasera alle 19 nel piazzale Mario Jacchia dei Giardini Margherita per assistere allo svelamento de La Palazzina dei sogni, un progetto ideato dal duo artistico Antonello Ghezzi (Nadia Antonello e Paolo Ghezzi). L’evento consiste in un gigantesco collage di fotografie di cieli stellati di tutto il mondo che, per sei mesi, rivestirà il ponteggio della storica Palazzina Liberty. Al centro del ’mosaico’ campeggia Shooting stars, un’installazione sempre di Antonello Ghezzi, che emette un fascio luminoso nel momento in cui intercetta il reale passaggio di una stella cadente. Un’esperienza magica e interattiva resa possibile anche grazie alla collaborazione dell’Inaf (Istituto nazionale di Astrofisica) e dell’agenzia bolognese Likeyou.

"Anni fa abbiamo vinto la quarta edizione del bando ‘IncrediBOL!’", hanno spiegato Antonello Ghezzi. "Da allora abbiamo sempre considerato la Palazzina Liberty come la nostra Palazzina dei sogni, poiché il Comune di Bologna esaudì un nostro desiderio: avere un grande studio proprio lì. Oggi vorremmo che piazzale Jacchia diventasse il luogo dove esprimere i desideri di tutta la città". All’evento inaugurale prenderanno parte gli stessi artisti, oltre all’astronomo Flavio Fusi Pecci per un breve intervento di carattere scientifico. "Un primo passo – spiega il Comune –nel percorso di valorizzazione di questo gioiello architettonico in un’area verde di grande importanza per la città".

Manuela Valentini