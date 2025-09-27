La Palestina contesa. Gaza, i cortei ’contro’ non si incrociano: resta solo la tensione

e Nicoletta TemperaFuochi d’artificio in via Sabotino. E ’Soffia il vento’ come colonna sonora. Per dire, ancora una volta, "fuori i fascisti da Bologna". È arrivato fino in via Andrea Costa, punto di massimo ‘contatto’ – solo virtuale – con il contestuale presidio di Forza Nuova, il corteo organizzato da Potere al Popolo, Usb e Cambiare Rotta. La giornata di tensione – l’ennesima – è servita, anche se le due manifestazioni finiscono per non incrociarsi mai.

Un centinaio gli attivisti, con bandiere rosse e vessilli della Palestina, che hanno sfilato da Porta Lame per un popolo massacrato dalle bombe, per la global Sumud Flotilla e contro Fiore e i suoi. "Siamo qui oggi per contestare la manifestazione dei neofascisti di Fiore, una provocazione diretta da parte del governo Meloni che muove questi gruppi in giro per l’Italia contro il movimento per la Palestina", tuona Paolo Rizzi (Potere al Popolo). "Questi estremisti non possono usare la parola antisionismo, sono gli eredi dell’antisemitismo", ha aggiunto. Al suo fianco, anche Federico Serra, già candidato alle ultime regionali. Nel percorso del corteo, terminato all’"acampada permanente" in piazza del Nettuno, molte persone si sono affacciate da finestre e balconi per filmare e supportare il corteo. Che in via Andrea Costa ha intonato ’Bella ciao’: "Ancora una volta abbiamo ribadito che a Bologna i fascisti non passano", hanno scandito al megafono, prima di tornare verso il centro e chiudere la serata di protesta.

Ed è stata proprio ’Bella Ciao’, sparata a tutto volume dagli altoparlanti dei cittadini dalle case che si affacciano in piazza della Pace ad accogliere gli esponenti di Forza Nuova, riuniti dal fondatore e segretario Roberto Fiore nello spazio vicino allo stadio Dall’Ara. Lo striscione che espongono i militanti recita: ‘Sionismo male assoluto’. Mostrata anche una bandiera di Israele tutta insanguinata. La manifestazione-comizio è iniziato verso le 19.40, andando avanti per circa mezzora, con slogan come "Sionismo male assoluto" e "Forza Nuova orgoglio nazionale".

"Le persone che stanno mettendo le canzoni (dalle case di fronte, ndr), non hanno capito niente, dovevano essere qui in piazza insieme a noi", mormorano gli attivisti di Forza Nuova in presidio. "Dispiace che l’estrema sinistra non capisca che noi, più di chiunque altro, abbiamo l’autorità morale di affrontare questo tema – scandisce poi Fiore –, siamo da sempre anti-sionisti". Nelle sue critiche, Fiore non risparmia il governo Meloni: la premier è "troppo pro-Israele". E ancora: "Macché politica dei due Stati, esiste un solo Stato: non quello di Israele, bensì quello della Palestina. Accoglierà tutti e rappresenterà la Svizzera del Medio Oriente – sostiene il leader di Forza Nuova –. Basta con questa guerra infame fondata sull’odio e sul razzismo più atroce".

In piazza della Pace, comunque, il corteo di Potere al Popolo non arriva. Del resto, l’attenzione delle forze dell’ordine per i due eventi concomitanti è stata altissima, con un dispiegamento di forze imponente, in una settimana iniziata con il maxi-corteo con oltre 30mila persone per Gaza e segnata da una mobilitazione costante. L’elicottero della polizia ha sorvolato l’area dello stadio continuamente ed erano moltissimi gli agenti in piazza, con le camionette, che bloccavano gli accessi da tutti i lati.