La panchina rosa delle prevenzione

Domani a Sant’Agata si inaugura la panchina rosa. L’appuntamento è alle 11 nel parco della mezzaluna, in via XXI Aprile 1945, nei pressi del circolo sportivo Bellei. L’inaugurazione è nell’ambito della ‘Giornata mondiale della lotta contro il cancro’. All’evento partecipano Roberto Maccaferri, medico oncologo, dell’associazione Dipetto di San Giovanni in Persiceto e Miriam Bruni, protagonista della mostra fotografica ‘Cleopatra (m)alata’. "Già l’anno scorso – dice il sindaco Beppe Vicinelli – avevamo organizzato un evento, sempre riguardo la prevenzione e sempre in collaborazione con l’associazione Dipetto, perché la tematica in questione è strettamente legata alla nostra patrona martirizzata. Mentre la mostra fotografica sarà allestita nella sala consiliare del municipio di Sant’Agata durante la fiera di maggio".