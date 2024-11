La panchina rossa delle donne nel Parco della Resistenza

Una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne: è quella che è stata inaugurata ieri mattina all’interno del Parco della Resistenza grazie alla donazione dell’associazione Bimbo Tu al Comune. Lo spazio individuato per l’installazione è quello dell’area verde adiacente al chiosco e ai giochi per i bambini. La panchina rossa (nella foto), che ricorda il famoso divano a forma di bocca di Marylin Monroe di Studio 65, è stata fabbricata dal papà fabbro di una bimba che è stata ricoverata in Neuropsichiatria al Sant’Orsola, dove operano i volontari di Bimbo Tu. "Nonostante la presenza di questa panchina ci ricordi come, purtroppo, non siamo ancora riusciti a sradicare l’odioso fenomeno della violenza maschile contro le donne, siamo davvero molto felici di questa donazione e di poterla ospitare al Parco della Resistenza – ha spiegato la sindaca Marilena Pillati –. Dietro questa panchina c’è tutto l’impegno della nostra comunità ed è un simbolo di come, anche i momenti di difficoltà, possono diventare delle occasioni straordinarie di rinascita".