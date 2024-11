La panchina rossa di Bimbo Tu al parco

Una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne: è quella che è stata inaugurata all’interno del Parco della Resistenza a San Lazzaro di Savena grazie alla donazione dell’associazione Bimbo Tu al Comune. La panchina rossa (nella foto), che ricorda il famoso divano a forma di bocca di Marylin Monroe di Studio 65, è opera del giovane designer bolognese Arturo Arcidiacono mentre la sua realizzazione è stata affidata al papà fabbro di una bimba ricoverata in Neuropsichiatria all’Ospedale Sant’Orsola, dove operano i volontari. "Bimbo Tu ha voluto donare questo simbolo al Comune di San Lazzaro per sottolineare ancora una volta il nostro impegno contro la violenza sulle donne – ha aggiunto Cora Querzè, direttrice generale Associazione Bimbo Tu –. Nei due anni precedenti abbiamo donato una panchina rossa anche ai principali ospedali bolognesi". "I bambini di oggi saranno i papà e i mariti di domani – ha specificato Alessandro Arcidiacono, presidente dell’associazione Bimbo Tu – per questo crediamo fortemente che sia necessaria una forte azione di sensibilizzazione per far capire l’importanza e la centralità dell’educazione e del rispetto per le donne".