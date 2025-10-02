’La pancia di Bologna’: tour sotterraneo dalla Montagnola

Una visita-spettacolo tra storia popolare, memoria resistente e luoghi sotterranei, che porterà dalla Montagnola al rifugio del Pincio. L’appuntamento con ’La pancia di Bologna’ è per questo sabato alle 17, in occasione di San Petronio. La prospettiva proposta dell’associazione Vitruvio in collaborazione con Ex.Dynamo è quella della città vista dal basso. Bologna non si comprende tutta solo guardando le torri. Per ascoltarne davvero l’anima, bisogna entrare nelle sue viscere, scendere nella sua pancia, respirare le storie di chi l’ha vissuta da sotto e da dentro. Così ritorna la visita-spettacolo che porta il pubblico in un percorso unico, a cavallo fra teatro e storia, memoria urbana e narrazione popolare.

Dalla superficie della Montagnola – primo giardino pubblico cittadino, teatro di conflitti, mercati e rivolte – fino ai sotterranei del Pincio, il percorso intreccia verità storiche e invenzioni teatrali, evocazioni ironiche e momenti di intensa suggestione.

Il debutto è fissato non a caso in occasione della festa di San Petronio, una data religiosa e simbolica, molto amata dai bolognesi, che rende ancora più significativo l’inizio di questo viaggio collettivo nel cuore nascosto della città.

A guidare il pubblico è come sempre Onorina Pirazzoli (interpretata di volta in volta da Alida Toschi o da Monica Corsi), l’intramontabile zdàura bolognese nata dalla fantasia dell’associazione, figura teatrale, ma profondamente radicata nel tessuto culturale della città. Lungo il percorso si scopre che la Montagnola è come un archivio vivente, nel quale si sono stratificati secoli di conflitti e resistenze. Le visite successive sono il 18 ottobre, il 9 e il 23 novembre.