La parabola dei Groove City: dalle Torri al Portogallo

Le liquide ballad pastellate di blues dei Groove City riempiono l’ennesima casella di Bologna Città della Musica Unesco. L’ensemble bolognese sabato ha fatto saltare il banco nella data conclusiva del Challenge dell’Italian Blues Union con una rivisitazione di ’I love you more than you’ll ever know’, firmata da Al Kooper nel 1968. Vittoria grazie alla quale rappresenteranno l’Italia nella finale del Challenge European Blues Union in calendario ad aprile a Braga, in Portogallo. Le spezie del trionfo? ’Blue feeling’, epos creativo senza esagerare di musicisti provetti nel rispetto di sei standard famosi, nonché la presenza scenica e la perizia canora di Daria Biancardi. In linea con un progetto nato nel 2005 per glorificare il Memphis sound come band soul e blues, incidentalmente tentata dal funky e dal jazz. "La finale del Challenge dell’Italian Blues Union – sottolinea Fabio Ziveri, tastierista-chirurgo, co-fondatore del gruppo – è stata un’elettrizzante occasione di condivisione e confronto fra culture musicali e declinazioni difformi del blues. Una vittoria che ci inorgoglisce a tener conto della concorrenza di band come i Walking Trees, Francesco Garolfi Triò, Joe Chiariello, Alberto Visentin e Gabriel Delta". Nel rendez-vous portoghese i Groove saliranno sul palco nella formazione classica che vede la chanteuse palermitana (voce solista) accompagnata da Fabio Ziveri (tastiere), Andrea Scorzoni (sax), Pier Martinetti (chitarra), Rita Girelli (basso) e Gianluca Schiavon (batteria). "La vittoria nel challenge – conclude Ziveri – corona un momento importante della band reso più sapido dalla partecipazione a rassegne di straordinaria visibilità come il Porretta Soul Festival". Infine, un’anticipazione: "Il 3 novembre ci esibiremo al Teatro Manzoni per lo spettacolo ’Ancora Daria!’, con ricavato devoluto all’Ant".

Gian Aldo Traversi