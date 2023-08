La parola ai clienti Tanto scetticismo sull’aumento dei mezzi "Cresceranno i costi"

L’incremento del 20% delle licenze dei taxi, previsto per le Città metropolitane, per i capoluoghi e per i Comuni con sede aeroportuali internazionali, potrebbe rinforzare la flotta già presente in città, aumentando i presidi delle auto bianche sotto le Due Torri. La notizia è sulla bocca di tutti. Dagli utenti abituali ai fruitori occasionali, passando anche per i cittadini che in maniera sporadica usufruiscono del servizio di trasporto per spostarsi più rapidamente in città, la possibilità di un aumento dei mezzi è fonte di interesse e, inevitabilmente, anche di polemiche. "Non penso cambierà nulla, perché non è con l’aumento dei mezzi che si risolve un problema logistico – commenta Pietro Nacchia –. Questa manovra penso serva più per sopperire eventuali mancanze, non essendoci persone che usufruiscono dei taxi, per compensare le spese c’è bisogno di alzarle. Non c’è domanda, ma l’offerta sale".

Il provvedimento, però, arriva anche in virtù del ritorno dei forti flussi di turisti che si aggirano per il Bel Paese, e utilizzano il taxi come mezzo alternativo ai trasporti pubblici. Ma, sotto il sole di agosto, alla stazione centrale, in piazza Medaglie D’Oro, una fila molto lunga di taxi si snoda all’interno dell’area di sosta, nella speranza di accogliere qualche cliente: un’attesa invana, visto che di fruitori ce ne sono ben pochi. Sono pochissimi, infatti, quelli che scelgono le auto bianche. "Molte persone non utilizzano il taxi, a causa del servizio lento e spesso confusionario – afferma un fruitore occasionale –. L’aumento delle licenze, oltre alle polemiche, farà crescere le spese e incomprensioni tra i lavoratori. Prevedo già scioperi all’orizzonte e, anche in quel caso, a pagarne pegno saranno i clienti".

L’aumento delle licenze, che garantirebbe una maggiore presenza di presidi sul territorio, lascia quindi perlpessi i cittadini. "Non credo che questo migliorerà il servizio, che spesso vacilla – evidenzia una fruitrice abituale –. Ho il timore che, alla fine, siano i taxisti a giovarne e che la misura non vada incontro a chi usufruisce dei taxi per lavoro o per bisogno. C’è da dire che, a Bologna, non c’è così tanta necessità di aggiungere ulteriori taxi, che prevalentemente vengono usati durante i periodi delle fiere internazionali". Una posizione condivisa da molti, perché con la nuova norma "non cambierà nulla – sostiene Dino Lobascio –. Credo ci sarà soltanto un aggravio di spese da parte degli utenti. In Italia i prezzi sono molto alti". Anche secondo un altro residente, l’aumento delle licenze aumenterà i costi. "Non uso taxi – dice Emanuele Gianfrancesco –. Mi sposto in bicicletta o in macchina. Personalmente, non credo che il taxi funzioni bene ed è molto dispendioso in termini economici. Soprattutto per i giovani, non credo che l’aumento delle licenze significhi qualcosa: si tratterebbe solo di un’ulteriore spesa".

Il decreto Ominbus potrebbe incrementare l’utilizzo del taxi in città. "Percepisco questa manovra come un imput per usufruire di questo tipo di trasporto – confessa un cittadino, che usa l’auto bianca solo per recarsi in aeroporto –. Ma si tratta di una spesa elevata, che non tutti possono permettersi. Temo che i prezzi aumenteranno e che sia una norma inutile in determinate città". Il motivo per cui in molti prediligono il trasporto pubblico, sia per i turisti che per i cittadini, è il prezzo della corsa, considerato "troppo caro". "Non usufruisco del servizio, perché è troppo dispendioso rispetto ad altri mezzi di trasporto – racconta Luca Riccio –. Preferisco spostarmi con altri mezzi, come autobus o treni. Non saprei se con l’aumento delle licenze il servizio migliorerà: lo auguro a chi è costretto a usarlo".

Mariateresa Mastromarino