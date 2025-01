"La parola d’ordine è sostenibilità"

Ogni giorno, Emmefood dà vita a un ampio menù di piatti di gastronomia e pasticceria, freschi e pronti, di eccellente qualità, in grandi e piccoli formati per il consumatore finale. In oltre 200 ricette, è rappresentato tutto "quello che vi occorre" riguardo all’industria del gusto. Dunque, Marca non può che rappresentare un "filo conduttore" di quella che è la mission aziendale e "il momento più importante per quanto riguarda la grande distribuzione. Senz’altro, la Fiera è una due giorni di condivisione coi nostri partner, anche per tirare le somme, insieme a loro, dell’anno appena finito", racconta così l’azienda il suo fondatore e amministratore delegato dell’impresa, Mirko Muccioli.

Per Emmefood, il 2024 è stato un anno "importante in termini di fatturato, soprattutto perché è stato aperto il nuovo stabilimento che al suo interno contiene numerose tecnologie produttive innovative che ci permettono di arrivare a una superficie di sviluppo di oltre 12mila metri quadri", racconta. Dopo un anno così, "il 2025 non può che vederci ottimisti e tante saranno le novità: nasceranno linee nuove che daranno ulteriore lustro e profondità alla nostra ampia gamma e stiamo lavorando per iniziare ad affacciarci al mercato estero", annuncia Muccioli.

Emmefood, da anni, guarda alla sostenibilità: "È un aspetto importante. La nostra esperienza ci permette di gestire al meglio alcune situazioni di risparmio, in particolare per quanto riguarda la plastica e il suo utilizzo nei nostri contenitori monouso e riciclabili. Così recuperiamo la plastica e risparmiamo energia", chiude.

