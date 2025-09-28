La parrocchia di Quarto inferiore festeggia San Michele Arcangelo

Anche quest’anno la comunità di Granarolo sta festeggiando, come di consueto, la Festa di San Michele Arcangelo, patrono del paese, con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, musica, giochi e momenti di solidarietà. La festa a Quarto Inferiore durerà fino a domani.

Tanta l’affluenza nelle serate di venerdì e di ieri dove, oltre allo stand gastronomico con menù anche senza glutine, e la pesca di beneficenza, si sono tenuti giochi di gruppo, danze popolari ed esibizioni di pole dance. Ricco il palinsesto di iniziative per quest’oggi: dalle 15 alle 17.30 appuntamento con i divertenti "Giochi senza frontiere", aperti a tutte le età, e con le letture animate per i più piccoli alle 16. Alle 18 è in programma una sfilata di abiti da sera organizzata da Uva Spina Odv, mentre la giornata si concluderà, alle 21 in chiesa, con il concerto dell’Orchestra Sursum Corda Bologna dal titolo "Le Danze!". Domani pomeriggio, alle 18, chiusura all’insegna dello sport con la Camminata di San Michele, organizzata dalla Polisportiva Dilettantistica di Lovoleto. Come da tradizione, parte del ricavato sarà devoluto ad alcune associazioni del territorio impegnate in attività sociali. L’evento è organizzato come sempre dalla parrocchia di Quarto Inferiore.

