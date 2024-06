La parrocchia di Savigno celebra un secolo di fede

Due giorni di festa, oggi e domani, nel paesino dell’alta Valsamoggia per i primi cento anni di vita della parrocchia collegiata di Savigno. Un secolo fa infatti, esattamente il 24 giugno 1924, il cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca coronò il desiderio dei fedeli della borgata di ‘Savigno mercato’ di liberarsi dalla dipendenza dalla parrocchia di Ponzano e di potere così contare su un parroco proprio, che fu don Giuseppe Serra. Un secolo dopo, domenica, sarà un altro cardinale, Matteo Zuppi, a presiedere la messa delle 10, momento ufficiale di un programma di celebrazioni predisposte dai fedeli e dal parroco attuale, don Paolo Dall’Olio. La chiesa antica, che affaccia sulla piazza, il campanile e la chiesa moderna a pochissima distanza, sono gli spazi a disposizione di questa comunità. Ed è qui che oggi alle 17 si aprono gli stand gastronomici per uno spuntino prima del concerto corale in programma alle 18 nella chiesa moderna con Li Briganti cantanti, di Savigno e Zocca, e l’Armonico Ensemble di Carpi. In un clima di festa alle 21 nella piazza va in scena lo spettacolo Evviva i Cent’anni allestito dai Teatranti in baRCA. Nell’oratorio di San Matteo si aprirà poi la mostra fotografica delle memorie parrocchiali attraverso le quali si potrà ripercorrere un secolo di vita del paese. Alle 22,30 piccolo spettacolo pirotecnico.

Domani, dalle 9 concerti di campane che introducono alle 10 la messa presieduta da Zuppi. A seguire processione, apertura degli stand gastronomici, pranzo comunitario. Il pomeriggio concerto della banda Giuseppe Verdi di Spilamberto e a seguire il concerto dei Bologna Sowl singers nel teatro comunale Frabboni. "Celebriamo con gioia i cento anni di fede, speranza e comunità – sintetizza il parroco –. Guardiamo al futuro con speranza e fiducia, pronti a continuare il nostro cammino di servizio e testimonianza evangelica". Una presenza tangibile a partire dal 1683, quando i signori Roppa di Maiola promossero la costruzione della chiesa (ora oratorio, recentemente restaurato) a tre navate con tre altari: il maggiore dedicato a San Matteo, con la statua del patrono. Risale al 1966 la moderna chiesa attuale, dove si svolgono tutte le pratiche di culto.

Gabriele Mignardi