La Pasqua sboccia in città tra mostre e musei

Musei aperti per le feste. Che sono un momento perfetto per godersi mostre, allestimenti, collezioni, spazi dedicati all’arte che pullula nella nostra città e che in questo momento, in varie sedi, anche al di fuori dei Civici, vede un bel percorso dedicato all’Ottocento. Dopo l’esito positivo della giornata di Capodanno, che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, anche per le festività pasquali viene riproposta l’apertura straordinaria di tutte le sedi in una fascia oraria uniforme.

Nei giorni di Pasqua e nel Lunedì dell’Angelo, tutti gli spazi museali saranno aperti in via eccezionale dalle 10 alle 19, anche con attività che comprendono visite guidate in italiano, inglese e greco, mediazione nelle sale espositive e attività didattiche per i più piccoli. I musei coinvolti sono l’Archeologico, il Medievale, le Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo d’Accursio, il museo d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, il MAMbo col Museo Morandi, Casa Morandi, il Museo per la Memoria di Ustica, il Museo della musica, quello del Patrimonio Industriale e quello del Risorgimento. Ecco le proposte per il 31 marzo. Alle Collezioni Comunali d’Arte, ad esempio ’Tutto in un’ora’ dalle 11 alle 12 è una visita guidata a cura di Silvia Battistini, alla scoperta dei capolavori. Stesso format dalle 12 alle 13 al Medievale, a cura di Teresa Manetti e dalle 16,30 alle 17,30 al Davia Bargellini. Dalle 15 alle 18, con ingresso gratuito, al cimitero monumentale della Certosa ’Verdi passeggiate pasquali. Piccole esplorazioni in Certosa’, percorso rivolto alle famiglie. Un’operatrice museale sarà disponibile all’infopoint storico artistico per consegnare ai visitatori un supporto cartaceo che servirà la visita in autonomia: avrà piccoli esercizi di osservazione rivolti alla natura, all’arte e alla poesia, in modo da cogliere le piccole magie del luogo. Alle 16 al Museo del Patrimonio Industriale c’è la ’Caccia alle Uova (Chi trova un uovo trova un tesoro)’: uno strano visitatore ha lasciato dei tesori pasquali nelle sale del museo. Un percorso alla scoperta di storie, macchine e invenzioni.

Il primo aprile all’Archeologico c’è un fiorire di attività: alle 10, alle 13, alle 14 e alle 17, acquistando il biglietto del museo è possibile, gratuitamente e senza prenotazione, usufruire di un servizio di mediazione museale secondo due diverse modalità: ’Chiedi all’archeolog*’ con un esperto a disposizione per rispondere alle libere domande e curiosità sulle collezioni del museo e ’Tutti al Museo Archeologico’ (fino ad esaurimento posti, max 10 persone per turno): per un’esperienza con una mediatrice del progetto ’Musei Innovativi e Aperti’ che ha l’obiettivo di avvicinare al patrimonio culturale. Ad ogni ora sarà possibile seguire altre attività secondo uno schema che verrà consegnato con il biglietto, ‘Toccare’ la storia della città’: la storia antica di Bologna in 39 oggetti e ’Sperimentazioni’. Nel pomeriggio alle 15 c’è anche un laboratorio teatrale per ragazzi, in cui immergersi nella vita che si svolgeva lungo il Nilo. Ci sono poi le aperture della Pinacoteca Nazionale dalle 9 alle 19, dei musei di Genus Bononiae col Museo della Storia aperto il 31 e l’1 dalle 10 alle 19, un orario che interessa anche la mostra ’Da Felice Giani a Luigi Serra. L’Ottocento nelle Collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio’ a Palazzo Fava, Santa Maria della Vita è aperto dalle 10 alle 18,30 e San Colombano dalle 11 alle 18. A Palazzo Pallavicini aperte le mostre dalle 10 alle 20. A Palazzo Albergati ’Animali fantastici’ è aperta dalle 10 alle 20 e a Palazzo Belloni il ’Museo delle illusioni’ dalle 10 alle 19.

Benedetta Cucci