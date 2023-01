Tra la lettura di un brano da un classico della letteratura e il ricordo di un aneddoto o una storia in un angolo particolare della città, tra una tazza di cioccolata calda e un caffè, anche quest’anno il giorno di Capodanno nel centro di Casalecchio è ritornata "La Passeggiata degli Auguri". Animata da una trentina di volontari dell’associazione Casalecchio nel Cuore, la passeggiata ha preso il via con il ritrovo nei giardini dedicati alle Vittime del Covid, in quello che fino a qualche anno fa era il parco dell’ex Mantel, l’ex Argenteria Clementi (poi Buccellati). "Un luogo frequentato da tanti casalecchiesi – racconta Chiara Casoni, una delle animatrici della Passeggiata degli Auguri – dove alcuni partecipanti hanno letto il proprio testo del cuore beneaugurante, tratto da libri o canzoni. Da via Garibaldi il gruppo ha proseguito per il Bar della Rosa, assieme all’assessore Matteo Ruggeri. La passeggiata si è chiusa in piazza del Popolo dove alcuni dei presenti hanno illuminato l’albero di Natale sostenibile, pedalando sulle biciclette ad esso collegate".

