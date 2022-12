La passione di ’Carmen’ secondo Gades

di Valentina Bonelli

Alla vigilia del debutto di Carmen che con la Compañía Antonio Gades chiude la stagione del Teatro Comunale all’Auditorium Manzoni (giovedì 29 dicembre alle 20.30 e venerdì 30 alle 17 e alle 20.30) è Eugenia Eiriz de Gades, vedova di Antonio scomparso nel 2004, a raccontarci quanto resti vivo il lascito del danzatore e coreografo.

Signora Eiriz de Gades, come è cambiata ’Carmen’ dal suo debutto?

"La Carmen di Gades e Saura è uno dei grandi classici della danza spagnola e del flamenco. È stata creata nel 1983 ma un balletto non è un film, né una scultura: è qualcosa di vivo, pertanto l’interpretazione è sempre diversa. Posso dirvi che ho visto Carmen centinaia di volte e l’emozione non è mai la stessa!".

Come trasmettete lo stile di Gades?

"Lo stile di Gades unisce danza spagnola e flamenco. Uno degli scopi principali della Fondazione di cui mi occupo insieme alla figlia maggiore Maria Esteve, che sarà con me a Bologna, è proprio trasmettere il suo stile. Molto spesso vediamo come l’atto del mero danzare sia superato dalla tecnica. Ebbene, Gades diceva che la danza non è nel passo ma in ciò che c’è tra un passo e l’altro. È proprio quello che cerchiamo di insegnare ai nostri artisti: vogliamo che riescano a trasmettere una storia invece che sfidarsi nella danza come fosse una gara di ginnastica".

Gades e i suoi danzatori sono ancora modelli per le nuove generazioni?

"Gades è un simbolo per la danza ma anche un’icona sociale. La sua personalità, la sua storia riflettono anche la storia recente della Spagna, dalla dittatura alla libertà della democrazia. La Fondazione Gades ha mantenuto il suo repertorio e il suo stile di danza. E, molto importante, ci siamo presi cura dell’imponente archivio legato alla sua opera. Il Ministero spagnolo della cultura ne è diventato co-responsabile e molto presto l’Archivio Antonio Gades sarà disponibile su Internet grazie a un importante accordo con il Cdaem, ovvero gli Archivi spagnoli di teatro e musica".

Chi sono i danzatori che oggi interpretano i ruoli principali di ’Carmen’ a Bologna?

"Esmeralda Manzanas e Álvaro Madrid nei ruoli di Carmen e Don José appartengono alla nuova generazione di artisti della nuova Compañía Antonio Gades, formata da Stella Arauzo, attuale direttrice artistica della compagnia, che ha danzato con Gades come partner per molti anni. Miguel Angel Rojas, nella parte del marito Miguel, invece fa parte della generazione dei tempi di Gades. La trasmissione dalla vecchia generazione alla nuova è essenziale".

La Carmen di Gades è ancora un balletto rivoluzionario?

"La Carmen è stata una rivoluzione a quel tempo e, a mio parere, continua ad esserlo oggi. Per il suo approccio al personaggio principale, ma anche per l’affascinante combinazione di flamenco e musica colta, ovvero l’opera più rappresentata al mondo, con quella della gente che l’ha ispirata. Gades conosceva bene il potere del flamenco e sapeva che, benché popolare, non era un’arte minore, al contrario. Siamo fieri di poter condividere questa forma di espressione della nostra gente, ormai così universale per il mix di culture che la compongono".

E quanto resterà viva l’eredità di Gades?

"Quanto resta vivo Velasquez? Picasso non sarebbe esisto come artista se non ci fosse stato Velasquez. Gades stilisticamente ha aperto nuovi campi ai nostri danzatori e come coreografo ha mostrato la ricchezza della nostra danza nel raccontare storie. Storie universali, basate su opere di Lorca o Lope de Vega, raccontate attraverso la danza".