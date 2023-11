La passione di Cavalcaselle

Fu critico d’arte spesso in anticipo sui tempi, ma anche un patriota e la sua vita rispecchiò gli anni turbolenti di metà Ottocento. E proprio a lui è dedicato l’appuntamento di oggi alle 17,10 nella sala dello Stabat Mater in Archiginnasio, per la presentazione del volume di Giovanni Mazzaferro ’Il giovane Cavalcaselle’ (ed ed Olschki). Ovvero "il più curioso, il più intrepido, il più appassionato di tutti gli affamati di pittura. A parlarne con l’autore saranno Angelo Mazza e Giovanna Perini Folesani.